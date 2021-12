Bugaboo lanceert leaseservice ‘Bugaboo Flex’ in Nederland

Bugaboo lanceert Bugaboo Flex in Nederland: een leaseservice waarmee consumenten hun gewenste bugabooproduct kunnen huren. Met Bugaboo Flex voorziet Bugaboo op een duurzame manier in de veranderende behoefte van ouders én is het eerste Nederlandse merk gespecialiseerd in kinderwagens dat bijdraagt aan een duurzame deeleconomie.

Met Bugaboo Flex kunnen (aanstaande) ouders een bugabooproduct zoals een kinderwagen huren voor een bepaalde periode. Hiermee voorziet Bugaboo op een duurzame manier in de wisselende behoefte van een gezin, die bijvoorbeeld verandert bij een verhuizing of als de komst van het tweede kindje dicht op de geboorte van de eerste zit. Door de producten te huren, betalen consumenten alleen voor de tijd dat zij het product daadwerkelijk gebruiken. Daarbij kunnen gezinnen met Bugaboo Flex rekenen op een vervangend product of reparatie mocht dat nodig zijn.

Bugaboo Flex is al afgetrapt in Nederland en zal in 2022 ook in andere landen uitrollen. Het leasebedrag is afhankelijk van het te huren product en de leaseperiode (vanaf zes maanden). Een voorbeeld: de Bugaboo Fox, de meest verkochte kinderwagen van Bugaboo op dit moment, is te leasen voor 42,50 euro per maand bij een leaseperiode van twaalf maanden. Wisselen voor de afloop van de contractperiode naar een ander model? Dat kan voor 49,99 euro.

Bewuste keuze

Met het aanbieden van Bugaboo Flex verlengt het merk de levensduur van de producten omdat meerdere families gebruik maken van 1 product en het gerepareerd wordt wanneer een onderdeel niet meer voldoet. Op deze manier hoeven er minder producten geproduceerd te worden wat direct een kleinere C02 voetprint oplevert.

Bugaboo heeft altijd bewuste keuzes gemaakt. Zo is het principe ‘designed to last’, waarbij een lange levensduur het uitgangspunt is bij het productontwerp, sinds de oprichting in 1999 een belangrijke hoeksteen van Bugaboo’s DNA.

Met Bugaboo Flex gaat het merk weer een stap verder en zet het de eerste stap naar circulair consumeren. ‘Wij geloven sterk in een duurzame deeleconomie en met het lanceren van Bugaboo Flex hebben wij een belangrijke eerste stap gezet om daar deel van uit te maken en dit mogelijk te maken voor onze klanten’. – Adriaan Thierry CEO Bugaboo.

Hoe het werkt