BubbleFlush, een innovatie van bedrijf TranZero van ondernemers Dennis Luiten (1973) en Hidde Reitsma (1974), heeft de WIS Award 2024 gewonnen. Het bedrijf uit Zoetermeer won in een spannende finale zowel de publieksprijs, als ook de juryprijs. Dit gebeurde op 25 september, tijdens de European Water Technology Week (EWTW) in Leeuwarden. De WIS Award is de innovatieprijs die de Water Alliance jaarlijks uitreikt aan een bedrijf met een opmerkelijke waterinnovatie. Aan de prijs is marketing-ondersteuning ter waarde van 10.000 euro verbonden. Het winnen van de prijs is de afgelopen jaren voor de winnaars een belangrijke stap gebleken richting internationale expansie

“Met de BubbleFlush willen we de schoonmaakindustrie transformeren naar een ecologisch verantwoorde manier van toiletreiniging”, aldus Dennis Luiten, die tijdens de finale met zijn flamboyante presentatie al snel het publiek voor zich wist te winnen. “Jaarlijks worden er miljarden liters chloor en andere schadelijke schoonmaakmiddelen geproduceerd, die via het toilet in de natuur belanden. Met de BubbleFlush is dat niet meer nodig.”

Luiten toonde publiek en jury tijdens de finale een apparaat in de vorm van een soort speelgoedgeweer, waarmee ieder toilet volgens hem duurzaam schoongemaakt kan worden. “De BubbleFlush maakt gebruik van een eeuwenoud krachtig natuurverschijnsel: cavitatie. Imploderende bubbels die alle vuil- en kalkaanslag effectief verwijderen”, aldus de ondernemer. Het basisprincipe is dus een vorm van ‘ultrasoon reinigen’, dat is gebaseerd op het verplaatsen van geluid in een geleidend medium als water en reinigingsvloeistof. “Heel belangrijk daarbij is dat het veel gezonder is voor milieu en de mens”, benadrukte Luiten. “Iedere dag werken met chemische middelen is net zo slecht als het roken van een pakje sigaretten per dag. Daarom richtten we ons eerst op de schoonmaakbranche en aanverwante bedrijven, in Nederland, maar ook al in tal van andere landen. Dat is dus een B2B-benadering; mogelijk dat we ons later ook op de particuliere markt kunnen storten.”