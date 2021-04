Bringly en Paazl sluiten handen ineen voor lokale en duurzame bezorgervaring

Door de groeiende pakketmarkt neemt het aantal vervuilende bezorgstromen in binnensteden toe. Dankzij deze samenwerking maken Bringly en Paazl lokale, efficiënte én duurzame zelfde dag pakketbezorging toegankelijk in binnensteden. Klanten kunnen hun lokale verzendproces via Bringly automatiseren en duurzame bezorgstromen combineren.

Alle pakketten worden lokaal en volledig CO2-neutraal opgehaald door een fietskoerier of elektrisch voertuig. Lokale pakketjes worden standaard binnen een uur, dezelfde middag of avond bezorgd bij de ontvanger. Buiten deze steden worden pakketjes toegevoegd aan de routes van koeriers die toch al rijden en vervolgens de volgende dag bezorgd door heel Nederland.

“Wij focussen op een unieke klantervaring én efficiënte stadslogistiek zonder CO2-uitstoot. Deze samenwerking met Paazl sluit aan op ons doel om efficiënte en duurzame stadslogistiek voor iedereen beschikbaar te maken. Door de krachten te bundelen kunnen retailers met één partij, Bringly, koppelen om lokaal altijd de meest efficiënte bezorgopties tegen de scherpste tarieven te bieden”, aldus Bringly CEO Rajiv Laigsingh.

Jan-Willem Roest, Paazl CEO, voegt daar aan toe, “Onze klanten geven duidelijk aan dat ze duurzamer willen bezorgen en wij willen hier graag aan bijdragen. We zijn erg blij dat we met Bringly weer een duurzame bezorgoptie op ons platform toe kunnen voegen. Bringly is een mooie aanvulling op onze bestaande duurzame bezorgopties.”

Over Bringly



Bringly is een duurzaam verzendnetwerk met slimme logistieke software voor retailers en lokale vervoerders. Hierdoor is het mogelijk om pakketten in binnensteden altijd zo snel, efficiënt en duurzaam mogelijk te bezorgen via fietskoeriers en elektrische voertuigen. Het verzendnetwerk maakt het mogelijk om real-time de beschikbare capaciteit van duurzame vervoerders, bezorgstromen en stadshubs te optimaliseren en beschikbaar te stellen voor efficiënte, betaalbare en duurzame stadslogistiek.

Over Paazl



Paazl is een toonaangevende shipping service provider (SSP) voor merken en retailers in e-commerce. Haar all-in-one, multi carrier platform vereenvoudigt het bezorgproces van webshop en warehouse tot klantenservice en retouren. Paazl zorgt voor logistieke flexibiliteit, klant loyaliteit, kosten transparantie en (inter)nationale groei. Klanten zijn onder andere marktleiders als G-Star Raw, Rituals, VanMoof, Tag Heuer, Leenbakker en Under Armour.