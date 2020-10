Brightlands Chemelot Campus kraamkamer voor innovatieve duurzame racefiets

Het eerste prototype van de 100% Limburg Bike is gereed. De racefiets werd gisteren gepresenteerd op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, de ‘kraamkamer’ waar een consortium van kennisinstellingen en bedrijven uit de regio meer dan een jaar heeft gewerkt aan de innovatieve duurzame fiets. De komende maanden wordt de 100% Limburg Bike uitvoerig in de praktijk getest door ervaren wieleramateurs.

Onbreekbaar

‘Deze Limburg Bike zit boordevol innovaties’, zegt Menno Smeelen, projectleider van het 100% Limburg Bike project. ‘De buizen en voorvork zijn van in elkaar gevlochten carbon en supersterke Dyneema®-vezel van DSM. De verbindingsstukken in het prototype zijn nu van titanium, geprint met de speciaal gebouwde 3D-printer hier op de campus. Uniek, dankzij de kennis en kunde van Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) en Brightlands Materials Center is het voor het eerst mogelijk om 3D te printen met magnesium. We hebben tevens een prototype met verbindingsstukken van recyclebare kunststof versterkt met carbon vezels, ontwikkeld door Brightlands Materials Center. Ook innovatief is de ontwikkeling van een nieuwe biobased lijmverbinding om de koppelstukken aan het frame te bevestigen. De combinatie levert een supersterk en vederlicht frame op, zo goed als onbreekbaar.’

Consortium

Bij de ontwikkeling van het eerste prototype is een consortium van verschillende regionale bedrijven betrokken waaronder de carbonspecialisten Eurocarbon en CeraCarbon. Zij zijn erin geslaagd de DSM-vezel Dyneema® te vervlechten met carbon, een nieuwe methode. Belgian Cycling Factory, eigenaar van het merk Ridley, heeft een bepalende rol gespeeld in het ontwerp.

Gepersonaliseerd

‘Dit is een unieke fiets’, zegt oud-profwielrenner Bram Tankink, nauw betrokken bij de Limburg Bike en ambassadeur duurzaamheid bij Brightlands Chemelot Campus. ‘Door de gebruikte materialen en de samenwerking tussen MKB en kennisinstellingen, door de aandacht voor duurzaamheid en het gebruik van circulaire materialen. Circulariteit heeft volop aandacht en is een belangrijke pijler van de campus. Maar ook omdat het frame precies op maat gemaakt wordt. De hoeken en lengtes van buizen zijn variabel waardoor je perfect op je fiets gezet kan worden. Je kunt uit verschillende materialen kiezen en je eigen kleuren samenstellen. Elke fiets kan straks op bestelling worden gemaakt.’

Testfase

Met het project Limburg Bike is ruim 1,8 miljoen euro gemoeid. Brightlands Chemelot Campus, Provincie Limburg en de deelnemende bedrijven investeren 1,2 miljoen euro, het Europese EFRO OPZuid-subsidieprogramma subsidieert 600.000 euro. Het prototype van de 100% Limburg Bike gaat nu de komende maanden de testfase in. Eerst om het ontwerp op gewicht en stijfheid te optimaliseren en erna met ervaren amateurfietsers te testen onder begeleiding van Mullens Sports & Health Innovations. Verder gaat er in de komende maanden samen met KEMBIT en Brightlands Materials Center hard gewerkt worden om in het frame sensoren te verwerken die eventuele beschadigingen na bijvoorbeeld een val meten.

Productie

In de zomer van het volgend jaar zou de 100% Limburg Bike in productie moeten gaan, verwacht Menno Smeelen, New Business Development Manager, Brightlands Chemelot Campus en projectleider 100% Limburg Bike. Over de prijs kan hij nog niets zeggen. ‘Het wordt een fiets voor de echte liefhebber die iets unieks wil. Een maatfiets, licht en sterk, met allemaal technische hoogstandjes’. De fiets zal door het consortium in de regio geproduceerd worden, dat staat vast. Belangstelling voor de fiets is er al. Na de eerste aankondiging in 2019 hebben we veel reacties gekregen, onder meer uit Amerika en Azië. Een gepersonaliseerde fiets, daar is absoluut markt voor.’

Samenwerking

CEO Bert Kip van Brightlands Chemelot Campus is trots op de 100% Limburg Bike. ‘Het resultaat van een mooi staaltje samenwerking. Ondernemers van binnen én buiten de campus hebben optimaal gebruik gemaakt van de faciliteiten, kennis en kunde hier op de campus. De fiets bevat verschillende innovaties op materiaalgebied die hun weg zullen vinden in andere sectoren zoals de luchtvaart en de automotive. Dat is precies wat we met Brightlands Chemelot Campus willen: innovaties bedenken en valoriseren, samen met het bedrijfsleven.’

Gezonder

Gedeputeerde Joost van den Akker van de Provincie Limburg (Economie, Onderwijs en Sport) sluit zich daar graag bij aan: ‘Bij 100% Limburg Bike komen veel spaken samen in het wiel van de triple helix-samenwerking. Limburg stimuleert topsport, breedtesport en innovatie. Bewegen maakt ons immers gezonder. Een spin-off van de Brightlands Chemelot Campus, topsporters en het MKB, met steun van provincie en Europese Unie om de innovatiefste, aantrekkelijkste en gezondste regio van Nederland te worden!’

Consortium

Het consortium van dit project bestaat uit meerdere (MKB-) ondernemers en kennisinstellingen: