Plus Ultra Amsterdam, een multi-tenant gebouw met laboratoria en kantoorruimten, heeft de hoogste BREEAM-kwalificatie voor duurzaamheid behaald: ‘Outstanding’. Hiermee is Plus Ultra Amsterdam het eerste multi-tenant life sciences-labgebouw in Nederland dat deze kwalificatie bezit. Dit biedt kleinere bedrijven de kans om zich te vestigen in een hyperduurzaam gebouw. Johan van Gerven en Peter Buurman benadrukken het belang van deze prestatie: “We willen anderen inspireren om de lat voor duurzaamheid hoog te leggen.”

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is wereldwijd erkend als de maatstaf voor de duurzaamheid van de bebouwde omgeving. Er bestaan vijf kwalificatieniveaus: Acceptable, Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding. Slechts 1 procent van alle Nederlandse gebouwen bezit de hoogst haalbare kwalificatie ‘Outstanding’.

Johan van Gerven, Director Development bij Kadans Science Partner, vertelt: “We zijn trots om het eerste multi-tenant life sciences-labgebouw met deze kwalificatie te zijn. Voor onderzoeksbedrijven of instellingen biedt dit een unieke kans om zich te vestigen in een duurzaam gebouw. Voor ons is het belangrijk om voorop te lopen en anderen te inspireren om voortdurend te streven naar betere en duurzamere oplossingen, en zo de lat voor duurzaamheid hoog te leggen.”

Voor duurzame pioniers in de vastgoedsector

Plus Ultra Amsterdam is een gebouw van Kadans Science Partner op het Medical Business Park en is gerealiseerd in samenwerking met ingenieursbureau Deerns. Als een van de eerste projecten op de campus vormt Plus Ultra Amsterdam een belangrijk onderdeel van het bestaande Amsterdam UMC-ecosysteem. Het is een bruisende innovatiehub waar wetenschap en ondernemerschap samenkomen om nieuwe methoden voor diagnostiek en behandeling te ontwikkelen. Het gebouw is ontworpen om spontane ontmoetingen tussen huurders te faciliteren en de lokale community te versterken.

Optelsom van duurzame prestaties

Een optelsom van duurzame maatregelen en procedures zorgt ervoor dat een gebouw in aanmerking kan komen voor een BREEAM-certificering. Voor een ‘Outstanding’-kwalificatie is een minimale score van 85 procent nodig. Plus Ultra Amsterdam had een totale score van 88,8 procent, en op het gebied van energie zelfs 100 procent. Het gebouw is uitgerust met volledig elektrische installaties, inclusief warmtepompen en ondergrondse energieopslag.

Om volledig energieneutraal te zijn, zijn niet alleen zonnepanalen op het dak geïnstalleerd, maar ook geïntegreerd in de gevel. Peter Buurman, strategisch adviseur duurzaamheid bij Deerns, legt uit: “De zonnepanelen in de gevel zijn onder een hoek geplaatst om de panelen zo goed mogelijk bloot te stellen aan de zon, om zo een maximale opbrengst te krijgen en tegelijkertijd te zorgen voor voldoende daglicht. Niet alleen een technisch innovatieve oplossing, maar ook een esthetisch verantwoorde keuze. Het draagt bij aan de strakke uitstraling van het gebouw.”

Geen maatpak, maar een ruimere jas

De duurzaamheidscriteria van BREEAM gaan verder dan alleen energie-efficiëntie en ecologisch beheer. Een future-proof gebouw zoals Plus Ultra Amsterdam is zodanig ontworpen dat het gebouw in de toekomst ook voor een volgende huurder makkelijk aanpasbaar is, en dus waardevol blijft voor het gehele Science Park en de investeerder.

Johan van Gerven vervolgt: “We zien het als onze verantwoordelijkheid om gebouwen op te leveren die gedurende de hele levensduur duurzaam zijn. Soms worden gebouwen volledig ontworpen voor één specifieke huurder. Wanneer zo’n gebouw in de toekomst een andere huurder krijgt, leidt dat vaak tot een forse renovatie, sloop of leegstand. Onze aanpak is anders: wij zien een gebouw niet als een maatpak dat precies op één klant is toegesneden, maar als een ‘ruimere jas’ die ook in de toekomst breed inzetbaar blijft en zijn waarde behoudt. Allerlei soorten bedrijven in de life sciences sector zijn eenvoudig in te passen in dit flexibele laboratorium en kantoorgebouw.”

Een nieuwe standaard voor duurzaam bouwen



Peter Buurman adviseerde Kadans op technisch niveau. Hij ziet dat de aandacht voor BREEAM belangrijk is voor de duurzame transitie. “Er zijn wettelijke normen en waarden voor de bouw in Nederland die vastgelegd zijn in het bouwbesluit. Hier moet iedereen zich aan houden. BREEAM doet daar een schepje bovenop en legt op deze manier de basis voor een nieuwe standaard voor duurzaam bouwen. Het is momenteel nog een vrijwillig instrument en dus geen wettelijke verplichting, maar wel een waardevolle erkenning. Jaren geleden verstond iedereen iets anders onder de term ‘duurzaamheid’, maar tegenwoordig gebruikt vrijwel de gehele markt de standaard BREEAM. Deze uniformiteit zorgt voor een zekere versnelling in het gehele proces van kwalificeren en daarmee ook een versnelling van de duurzame transitie.”

Alle gebouwen die door Kadans zijn ontwikkeld, bezitten minimaal een BREEAM Excellent-kwalificatie. Van Gerven: “Kadans ontwikkelt altijd al gebouwen met zeer hoge duurzaamheidniveaus. Voor Plus Ultra Amsterdam is de score nog hoger dan onze standaardkwalificatie. De hoge BREEAM-kwalificatie is ook een goede meetlat voor onszelf, omdat we hiermee onze ESG-doelen kunnen halen.”

Manifest voor een duurzame toekomst

Buurman en Van Gerven hopen dat het werk van duurzame pioniers andere bouwers inspireert om hun duurzame lat hoger te leggen. Ze zien Plus Ultra Amsterdam als een manifest voor een duurzame toekomst. “Projecten met een ‘Outstanding’-kwalificatie worden gezien als pioniers, en die erkenning is belangrijk om de duurzame transitie te versnellen”, zegt Buurman. “Plus Ultra Amsterdam behoort nu tot de 1 procent duurzaamste gebouwen van Nederland, maar dat betekent dat er ook voor veel bedrijven nog werk aan de winkel is. Alle bedrijven zouden minimaal Excellent moeten nastreven, om zorg te dragen dat het gebouw ook op de lange termijn zijn waarde behoudt”, besluit van Gerven.