Brede welvaart voor het eerst boven het niveau van voor de economische crisis

Voor het eerst ligt de brede welvaart in Nederland boven het niveau van voor de economische crisis. Terwijl het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in 2016 al terug was op het niveau van voor de crisis, is dit voor de brede welvaart pas twee jaar later. Binnen Nederland bestaan er grote verschillen in brede welvaart tussen regio’s: stedelijke gebieden lopen hierin achter op landelijke gebieden. Zo is de brede welvaart in en rond Den Haag 8 procentpunten lager dan in Noord-Drenthe. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde update Brede Welvaartsindicator (BWI) 2019 van de Universiteit Utrecht en Rabobank. Deze indicator is een integrale graadmeter die inzicht geeft over de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland.

Anders dan het bbp per hoofd meet en weegt de BWI niet alleen de economische situatie, maar ook andere factoren die de welvaart van Nederlanders bepalen, zoals zeker zijn van een baan, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid en welzijn. Sjoerd Hardeman, econoom bij Rabobank licht toe: “We hebben de brede welvaart niet alleen van Nederland als geheel in kaart gebracht. We hebben ook gekeken naar verschillen in brede welvaart tussen Nederlandse regio’s. Hier valt op dat er grote verschillen bestaan. Zo lopen grote stedelijke gebieden vaak achter op meer landelijke gebieden. Dit komt vooral door de achterblijvende veiligheid en milieu daar: in stedelijke gebieden is misdaad en fijnstof een groter probleem dan in veel landelijke gebieden.”

Integraal inzicht over brede welvaart