Braskem lanceert duurzaamheidsmanifest en maakt van Rotterdam een bioplastic hub

Braskem, een Braziliaans petrochemisch bedrijf én ’s werelds grootste producent van biopolymeren (bioplastics), heeft zijn opslagplaats voor biopolymeren (bioplastics) verplaatst van Antwerpen naar Rotterdam. Hiermee wordt de Nederlandse havenstad de grootste doorvoerder van bioplastics in Europa. Ook heeft het bedrijf zijn doelen voor de komende jaren uitgestippeld om één van de beste chemische bedrijven op het gebied van duurzame ontwikkeling te blijven. Het uitgangspunt: de onderneming wil CO2-neutraal zijn in 2050. Sinds 2008 is de CO2-uitstoot van het bedrijf al met 21% verlaagd.

Rotterdam grootste bioplastic doorvoerder van Europa

Het petrochemische bedrijf met hoofdkantoor voor Europa en Azië in Rotterdam ziet een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse havenstad. Braskem heeft daarom zijn opslagplaats voor biopolymeren verplaatst van Antwerpen naar Rotterdam. Het nieuwe opslagcentrum wordt de aanvaarroute van alle biopolymeren voor de Europese en Aziatische markt. De stad, van origine geen polymeren opslaghaven, wordt nu de grootste bioplastic doorvoerder van Europa.

Dat Europa een belangrijke rol speelt in de strategie van Braskem om nog duurzamer te worden komt ook naar voren in verschillende partnerships die het bedrijf is aangegaan. Drie recente voorbeelden van deze samenwerkingen zijn:

Holy Grail 2.0: Onder de vlag van de European Brands Association heeft Braskem in september 2020 deelgenomen aan de lancering van een initiatief om slimme recyclingmethodes van verpakkingen te bevorderen door de toepassing van digitale watermerken. Doordat deze merken heel accuraat verschillende type verpakkingen kunnen identificeren, kan er sneller en preciezer gerecycled worden.

Alliance to End Plastic Waste: In september 2020 is Braskem één van de 47 bedrijven in de alliantie geworden die zich inzetten om plastic afval te beëindigen en bijdragen aan een circulaire economie.

CO2-neutrale circulaire economie

Het uiteindelijke doel van Braskem is om tot een CO2 neutrale circulaire economie te komen. Voortbouwend op een traditie van duurzaamheid en innovatie heeft Braskem langetermijndoelen opgesteld voor de komende 5, 10 en 30 jaar. Zo wil de onderneming in 2030 een afname van 15% in de CO2 uitstoot van hun bedrijfsproces. In 2050 wil Braskem CO2-neutraal zijn.

Naast klimaatdoelstellingen zijn richten ze zich ook op plastic afval. Zo moet het productportfolio in 2025 uit 300.000 ton productoplossingen met gerecycled materiaal bestaan. In 2030 is dat 1 miljoen ton. Maar er zijn ook doelen op het gebied van socio-economische en bestuurlijke dimensies, zoals het beheren van sociaal-milieurisico’s en mensenrechten op een integrale en transparante manier. Een volledig overzicht van de doelstellingen is hier te vinden.

Track-record van CO2-reductie in afgelopen 10 jaar

Braskem vierde recentelijk het 10-jarige bestaan van hun I’m GreenTM productportfolio. Dit is een merknaam voor alle Braskem producten die geproduceerd zijn op basis van hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen. Bij elke ton van I’m green polyethyleen die wordt geproduceerd, wordt er 3,09 ton CO2 uit de atmosfeer opgevangen. In de 10 jaar dat I’m GreenTM bestaat is er maar liefst 5,54 miljoen ton aan CO2 opgevangen in het productieproces. Dit staat gelijk aan meer dan de helft van alle luchtvaartuitstoot in Nederland in 2018. Deze opvang gebeurde terwijl er in diezelfde periode door Braskem bijna 1,12 miljard ton aan biopolymeren is geproduceerd. Onder andere door het I’m GreenTM portfolio is de CO2-uitstoot van Braskem sinds 2008 met 21% verminderd. In 2018 heeft het bedrijf zich ook gecommitteerd om 100% van hun plastic verpakkingen opnieuw te gebruiken, te recyclen of te verzamelen in 2040.

Foto: Braskem’s petrochemisch complex in Triunfo, Brazilië