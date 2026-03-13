Onrust op de wereldwijde oliemarkt zorgt mogelijk voor toenemende vraag naar laadpalen in Nederland, blijkt uit cijfers van Trustoo. Het platform voor het vinden van lokale dienstverleners zag op maandag 9 maart het aantal aanvragen voor laadpaal-installaties omhoog schieten tot bijna het driedubbele van het daggemiddelde in januari en februari. De explosieve stijging volgt op de scherpe prijsstijgingen aan de pomp door de afsluiting van de Straat van Hormuz.

Financiële prikkel aan de pomp

De brandstofprijzen vertonen sinds begin maart een steile lijn omhoog, waarbij de grens van € 2,50 per liter in zicht komt. Dit is voor sommigen een aanleiding om de overstap te maken naar elektrisch rijden, suggereert de toenemende vraag naar laadpaal-installateurs. Het aantal aanvragen nam in de eerste week van maart al flink toe en resulteerde op 9 maart in een piek van bijna drie keer het daggemiddelde van januari en februari. Op dezelfde dag bereikten ook de brandstofprijzen een nieuwe recordhoogte: € 2,45 voor een liter benzine en € 2,50 voor diesel.

“Mensen hebben vaak een financiële prikkel nodig om de stap naar verduurzaming daadwerkelijk te zetten,” zegt Pieter Westerhuis, mede-oprichter van Trustoo. “Die prikkel hebben ze kennelijk nu aan de pomp gevonden. Waar we de afgelopen twee maanden een stabiele groei zagen, zien we nu een acute piek die correleert met de geopolitieke situatie in Iran.”

Aanzienlijk verschil in maandlasten

De financiële prikkel is duidelijk voelbaar. Nederlandse automobilisten rijden gemiddeld ongeveer 925 kilometer per maand. Bij een benzineprijs van € 2,45 per liter kost die afstand in een benzineauto die 1 op 15 rijdt ongeveer € 151,- per maand. Wie elektrisch rijdt en thuis laadt tegen € 0,25 per kWh is voor dezelfde afstand circa € 42,- kwijt. Dat komt neer op een besparing van ruim € 109,- per maand.

Herhaling van de energiecrisis van 2022?

De ontwikkeling doet denken aan 2022, toen de hoge gasprijzen leidden tot een massale verduurzamingsgolf. Deze gascrisis, versterkt door de situatie in Oekraïne, zorgde toen voor een sterke toename in de vraag naar zonnepanelen. Ook nu lijkt onrust op de energiemarkt samen te vallen met een groeiende interesse in oplossingen die huishoudens meer grip geven op hun maandelijkse lasten.

Waar de overstap naar elektrisch rijden voorheen vaak werd gedreven door fiscale voordelen voor de zakelijke rijder of idealistische motieven, lijkt onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen nu een belangrijke bijkomende drijfveer.

Toenemende druk op installateurs

De plotselinge run zorgt voor uitdagingen in de sector. Nu de vraag in één dag met 175% is gestegen, waarschuwt Trustoo voor toenemende wachttijden. Consumenten die de overstap maken om de hoge brandstofprijzen te ontwijken, wordt geadviseerd tijdig offertes te vergelijken om nog voor de zomer over een eigen laadpunt te beschikken.