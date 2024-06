Op dinsdag 11 juni is op de Provada het ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid’ gepresenteerd. In dit document illustreren brancheorganisaties, RND, CBL, INretail, Vakcentrum, IVBN, Vastgoedoverleg, Vastgoedmanagement Nederland en Vastgoed Belang, hoe zij samen de retailsector willen inspireren om te verduurzamen. Het doel is dat huurders en verhuurders door intensievere samenwerking de verduurzaming versnellen. Het eerste exemplaar is overhandigd aan Marijke van Hees, voorzitter van de Retailagenda. De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, dat samen met betrokken organisaties en marktpartijen, streeft naar een gezonde en toekomstbestendige retailsector.

Samenwerking huurders en verhuurders

Het ‘Retail Inspiratiedocument Duurzaamheid’ is gericht op huurders en verhuurders. Het is ontstaan uit de overtuiging dat het Paris Proof maken van alle winkels in 2050 haalbaar is wanneer huurders en verhuurders samenwerken. Het gebouw en het gebruik zijn beide van invloed op de duurzaamheidsbeoordeling en de uitstoot. In het document staan concrete voorbeelden en manieren waarop de verduurzamingsopgave samen kan worden opgepakt. Daarmee kan het inspiratiedocument ook een extra stimulans zijn voor al lopende verduurzamingstrajecten.

Edwin van de Woestijne (managing director Commercieel Vastgoed a.s.r. real estate en bestuurslid IVBN): “Verduurzamen van een gebouw is een mooie, maar spannende reis waar je steeds verrassingen tegenkomt. Regels wijzigen continu, dingen lopen anders dan vooraf bedacht en de techniek verbetert elke dag. Dit allemaal terwijl de winkel wel open moet blijven. Verduurzaming gaat alleen lukken als je het samen doet en volhoudt als het een keer tegenzit. Het is niet alleen een soort groene belofte aan elkaar. Dit document helpt ons om nog meer concrete stappen te zetten.”

Verduurzaming

Verduurzaming is een belangrijk en een logisch gespreksonderwerp in aanloop naar een nieuwe huurovereenkomst en gedurende de looptijd van een contract. Huurder en verhuurder moeten hier gezamenlijk het gesprek over voeren, waarbij goede afstemming belangrijk is bij de te nemen verduurzamingsstappen.

Eus Peters (Directeur Raad Nederlandse Detailhandel): ‘Het is daarom belangrijk dat huurders en verhuurders elkaar begrijpen, uitdagen en inspireren op het gebied van duurzaamheid van winkelpanden. Bij deze willen we iedereen uitnodigen om de samenwerking aan te gaan en best practices met elkaar te delen. We richten onze oproep ook aan de andere partners in de Retailagenda; van overheden tot vakbonden en hogescholen. Op deze manier kunnen we verduurzaming een extra push geven en langzaam maar zeker streven naar duurzamere winkelgebieden.’