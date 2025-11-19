De corporaties Alwel, Area, Tiwos, Zayaz en Stadlander zetten vanaf 1 januari 2026 een grote stap vooruit in circulariteit en biobased. Bij nieuwbouw en onderhoud plaatsen zij alleen nog maar de biobased en circulaire keukens van het nieuwe keukenconcept van Bruynzeel Keukens. De gezamenlijke keuze voor de Circo Atlas keuken betekent 30% minder CO₂-uitstoot: een belangrijke impact in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporaties. De vijf corporaties hebben de primeur en werken als eerste corporaties in Nederland met dit keukenconcept.

Enorme impact

“Deze biobased circulaire keuken is één van de eerste producten die op grote schaal écht bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelen. Als Lente-corporaties – dat zijn er in totaal acht – beheren we samen meer dan 100.000 woningen. De impact die we kunnen realiseren is dus enorm”, zegt Robert Fase, beheerder vastgoed van Tiwos. De komende vijf jaar nemen de genoemde vijf corporaties om te beginnen jaarlijks zo’n 3.500 Circo Atlas keukens af bij Bruynzeel.

30% minder CO2-uitstoot

De keuken heeft een 100% biobased spaanplaat kern. Deze bestaat voor 86% uit gerecycled materiaal. De rest komt van takken en boomtoppen uit duurzaam beheerde Europese naaldbossen. Het bindmiddel wordt gemaakt van tannines uit boomschors. De toplaag bestaat uit een biogene melaminehars. Voor de productie wordt biomassa gebruikt in plaats van uitsluitend aardgas. Dit alles betekent 30% minder CO 2 -uitstoot per keuken dan de traditionele Atlas keuken van Bruynzeel.

De betaalbare biobased keuken

De Circo Atlas van Bruynzeel Keukens kent dezelfde kwaliteit en garanties als de traditionele Atlas keuken die al in de corporatiewoningen staat. Voor een beperkte investering van slechts 8 euro per jaar – met een afschrijftermijn van 20 jaar – kunnen de corporaties de biobased variant plaatsen. Per euro levert dit meer CO₂-reductie op dan isolatie. De keuken is hierdoor een betaalbaar en duurzaam alternatief dat naadloos in de bestaande werkprocessen past. Dat maakt de overstap eenvoudig en schaalbaar. De corporaties hebben met Bruynzeel Keukens een contract voor vijf jaar gesloten met intentie om daarna met nog eens vijf jaar te verlengen.

Bruynzeel neemt ook oude keukens uit de corporatiewoningen terug. En verwerkt het plaatmate­riaal tot grondstof voor nieuwe spaanplaat. Vanaf januari 2026 worden de eerste keukens in de corporatiewoningen geplaatst.

Over Lente

Lente is een samenwerking tussen acht Brabantse woningcorporaties Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg, Zayaz. Samen hebben ze meer dan 100.000 woningen, waar mensen betaalbaar wonen. Lente werkt samen, daagt uit en verbindt vanuit een maatschappelijke opgave, met als doel te leren, te delen en projecten gezamenlijk op te pakken. Door samen te werken profiteren de corporaties van inkoopvoordelen.