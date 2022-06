De StepUp pedaalemmer van Brabantia is verkozen tot ‘Household & Leisure Product of the Year ‘ bij de Plastics Recycling Awards Europe 2022. DutchFiets was finalist in dezelfde categorie. De winnaars van de zeven prijscategorieën werden vandaag, 23 juni, bekendgemaakt op de tweede dag van de Plastics Recycling Show Europe in de RAI Amsterdam.

Over de Plastics Recycling Awards

De jury van deskundigen voor de Plastics Recycling Awards 2022 bestaat uit vier eerdere winnaars van de Ambassador Award: Flor Peña Herron, Senior Sustainability & Circular Economy Manager EMEA bij Avery Dennison (2021); Professor Kim Ragaert van de Universiteit Maastricht (2020); Gian de Belder, Technical Director, R&D Packaging Sustainability bij Procter & Gamble (2019) en Willemijn Peeters CEO van Searious Business (2018). Zij worden vergezeld door Ton Emans, voorzitter van Plastics Recyclers Europe (PRE); Karen Laird, redacteur van Sustainable Plastics en Rune Thoralfsson, eigenaar en directeur van kunststoffilmrecycler Norfolier GreenTec AS.

De Plastics Recycling Awards Europe worden gezamenlijk georganiseerd door Plastics Recyclers Europe en Crain Communications, de organisatoren van PRSE. Platina sponsors van de 2022 Awards zijn EREMA Engineering Recycling Maschinen GmbH, Fimic SRL en Tomra Sorting Recycling.

De Plastics Recycling Show Europe is een gratis bij te wonen tentoonstelling en een conferentie die speciaal is ontworpen voor professionals op het gebied van kunststofrecycling. De beurs brengt belangrijke spelers uit de kunststoffen- en recyclingsector samen om innovatieve technologie te tonen, beste praktijken uit te wisselen, te netwerken en zaken te doen. Een brede dwarsdoorsnede van de industrie is vertegenwoordigd op het evenement, waaronder leveranciers van machines en apparatuur voor kunststofrecycling, leveranciers van kunststofmaterialen en compounders, voorverwerkers, kunststofrecyclers, specialisten op het gebied van afvalbeheer en brancheorganisaties.