Bouwbedrijven Nebest, Antea Group, Strukton Civiel en GBN starten innovatieve samenwerking om maatschappelijk vraagstuk op te lossen

Op initiatief van Nebest, heeft de combinatie Closing the Loop meegedaan aan de Smart Business Innovation Research van Rijkswaterstaat. Door deze innovatiecompetitie daagt de overheid ondernemers uit om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat deze samenwerking succesvol verloopt, blijkt uit het feit dat het team het winnende concept heeft aangedragen: Closing the Loop. Op vrijdag 23 april 2021 kregen Nebest, Antea Group, Strukton Civiel en GBN de realisatie van het eerste circulaire viaduct met hoogwaardig hergebruikte objectonderdelen in Nederland gegund. Een grote stap in de richting van een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur.

Hoogwaardig hergebruik bestaande kunstwerken

Met Closing the Loop wordt de cirkel voor hoogwaardig hergebruik van bestaande kunstwerken gesloten. Het consortium toonde de haalbaarheid aan van de realisatie van de eerste tien viaducten met dan 70% hoogwaardig hergebruikte objectonderdelen in de komende paar jaar. De overige 30% wordt hoogwaardig gerecycled. Dit betekent dat er in de basis geen materiaal verloren gaat.

Dit is duurzamer en economisch aantrekkelijker dan de huidige wijze van bouwen. Het concept houdt in dat bruikbare bouwblokken (legoblokken) uit oude bruggen en viaducten worden geoogst, om deze volledig te hergebruiken in nieuwe objecten. Zo gaat er niets verloren, worden er kosten, én materiaal bespaard. Het doel van de combinatie is om deze werkwijze de norm te laten worden, tenzij echt niet anders kan: circulaire tenzij.

Het consortium gaat nu verder met het realiseren van het concept. Naast de vaste partners kent de combinatie ook een aantal kennispartners (IMd, NEN, Madaster, TNO en Gemeente Amsterdam). Closing the Loop organiseert kennissessies voor geïnteresseerden, aanmelding is mogelijk via de website.