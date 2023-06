Jaarlijks organiseert Koninklijke NLingenieurs samen met De Ingenieur de verkiezing van meest innovatieve ingenieursproject. Onlangs werd de winnaar van De Vernufteling 2023 bekendgemaakt. De inzending ‘Closing the Loop’ van Antea Group werd door de vakjury verkozen tot meest vernuftige ingenieursproject met maatschappelijke meerwaarde. Met 22% van de in totaal 2.378 stemmen ging Antea Group er met hetzelfde project ook vandoor met de publieksprijs.

De vakjury waardeert de winnende inzending van Antea Group als hoogst vanwege het innovatieve karakter, de schaalbaarheid, de samenwerkingsvorm en het maatschappelijke belang. De jury schrijft in het juryrapport: “Met Closing the Loop pakt Antea Group een grote maatschappelijke opgave aan – de vervanging van verouderde infrastructuur – met een voortdurend oog voor ándere maatschappelijke opgaven. Door kunstwerken volledig circulair te ontwerpen, blijft de behoefte aan nieuwe grondstoffen beperkt en dat heeft ook een gunstige uitwerking op de totale CO 2 – uitstoot van de werkzaamheden. Ingenieurswerk van deze tijd, want aan een integrale aanpak zoals Antea Group bij viaductrenovatie heeft ontwikkeld, ook in een interessant consortiumverband, kan de sector zonder meer een voorbeeld nemen.”

De uitreiking van De Vernufteling was later in het voorjaar dan voorheen en voor het eerst mochten ook bedrijven meedoen die (nog) niet zijn aangesloten als lid van NLingenieurs. De jury boog zich over zeventien inzendingen. Thema’s als digitalisering, circulariteit en gebiedsontwikkeling kwamen bij verschillende inzendingen terug, evenals samenwerking met andere partijen en schaalbaarheid van de innovaties. De Vernufteling staat bij veel advies-ingenieursbureaus weer duidelijk op de kaart als de toonaangevende onderscheiding voor projecten die vernieuwend zijn, blijk geven van technisch vernuft en inspelen op maatschappelijke opgaven.

De vakjury bestond dit jaar uit juryvoorzitter Annemieke Nijhof (algemeen directeur Deltares), William van Niekerk (directeur TKI Bouw en Techniek), Pancras Dijk (hoofdredacteur De Ingenieur) en Willemien Bosch (directeur NLingenieurs). Juryvoorzitter Annemieke: “Wat is het ingenieursvak toch mooi! Soms zijn het ingenieuze, kleine toepassingen van de techniek met hele grote consequenties, soms prachtige bouwwerken of nieuwe, innovatieve concepten. De rode draad van alle inzendingen is dat we impact willen maken voor een duurzame samenleving; op materialengebruik, klimaatverandering, biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving.”

William van Niekerk: “De Vernufteling viert de ontwikkeling van kennis. Kennis en innovatie zijn onlosmakelijk verbonden met de brede welvaart die we in Nederland willen bereiken. Met de inzendingen voor De Vernufteling laten de ingenieurs zien dat zij met elkaar in staat zijn om daaraan bij te dragen.”

De Vernufteling

Het doel van de Vernufteling is het werk van advies- en ingenieursbureaus erkenning en bekendheid te geven. Elk vernieuwend, technologisch geavanceerd of baanbrekend project met een duidelijke maatschappelijke kon worden ingezonden om in aanmerking te komen voor De Vernufteling. NLingenieurs organiseerde deze prijs voor de zeventiende keer in samenwerking met De Ingenieur.

foto: v.l.n.r. Willemien Bosch (directeur NLingenieurs), Erik Deuring en Frank Sengers (Antea Group) en Carla Moonen (voorzitter NLingenieurs).