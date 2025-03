De bouw van Merwede, de grootste autovrije stadswijk van Nederland, is vandaag officieel gestart. In deze duurzame nieuwbouwwijk in Utrecht worden 6.000 woningen gebouwd. Merwede, dat op steenworp afstand van het historische centrum van Utrecht ligt, is een modern, stedelijk gebied dat beschikt over alle voorzieningen. De wijk biedt een mix van wonen, werken en recreëren – allemaal op loopafstand van elkaar. Naast woningen komen er onder andere kantoren, scholen, winkels en horeca. Binnen de wijk is een grote diversiteit aan woningen, van sociale huurwoningen tot luxe penthouses. Met deze mijlpaal levert Merwede een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de woningnood en de ontwikkeling van toekomstbestendige, groene woonwijken. De eerste woningen worden in 2027 opgeleverd.

Eelco Eerenberg, wethouder Ruimtelijke Ordening: “Een belangrijke stap voor Utrecht, want de eerste paal van Merwede gaat vandaag de grond in. Na jaren van innoveren, plannen maken en bijschaven, samenwerken en dromen, gaan we de komende tijd aan de slag met het bouwen van nieuwe woningen voor huidige en toekomstige Utrechters. De afgelopen jaren was er flinke tegenwind op het gebied van woningbouw, maar door onze Utrechtse aanpak waarbij we per project kijken wat er nodig is, kunnen we nu toch beginnen met bouwen. De bouwstart van Merwede is daarom een mijlpaal voor onze stad. In dit voormalige industriële gebied waar meer dan 10.000 mensen hun thuis gaan vinden, bouwen we aan een fijne plek voor toekomstige generaties. Autovrij, groen, duurzaam en klaar voor de toekomst.”

24 hectare groen wonen

Door Merwede volledig autovrij te maken, is er meer ruimte voor natuur, zoals stadstuinen en groene wandelpaden. Merwede heeft in plaats van auto’s een innovatief mobiliteitsconcept waardoor bewoners en bezoekers gebruik kunnen maken van de parkeergarages aan de rand van de wijk. De focus ligt op het gebruik van openbaar vervoer, deelvervoer en de uitgebreide fiets- en wandelroutes. Met de filosofie ‘groen tenzij’ wordt gezorgd dat overal in de wijk beplanting is, tenzij dit echt niet mogelijk is. Zo zal meer dan de helft van de daken straks bedekt zijn met groen, de overige daken met zonnepanelen. Daarnaast loopt er in de toekomst dwars door Merwede een waterverbinding van het Merwedekanaal naar het naastgelegen Park Transwijk. Deze waterverbinding vormt een ecologische corridor en verbetert de waterkwaliteit in de wijk. Hierdoor krijgt Merwede een zeer hoge biodiversiteit, geschikt voor diverse kleine water- en zoogdieren, vogels en insecten.

Innovatie en duurzaamheid

Binnen het project Merwede is er veel aandacht voor innovatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de oplossing voor netcongestie: de stadswijk wordt ‘netbewust’ gebouwd. Het doel van netbewust bouwen is om de wijk zelfvoorzienend te maken op het gebied van energie. Ook wordt op wijkniveau energieverbruik gemonitord en zijn er slimme energieoplossingen. Zo kan er toch gebouwd worden in de stad waar de woningnood zo hoog is. Alle woningen worden toekomstbestendig en energiebewust gebouwd: ze worden verwarmd en gekoeld met collectieve warmte-koudeopslag (WKO-systeem) waarvoor onder andere water uit het Merwedekanaal wordt gebruikt. Deze innovatieve manier om een stadswijk te verwarmen wordt nog nergens in Nederland op deze schaal toegepast. Woningen in Merwede krijgen minimaal energielabel A+, bijna energieneutraal.

Hedendaags stadscomfort

Merwede wordt naast een duurzame ook een inclusieve en levendige stadswijk. De wijk krijgt een combinatie van huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Zo richt Merwede zich op diverse doelgroepen: van studenten tot starters en van gezinnen met kinderen tot ouderen. Naast woningen komen er in Merwede voorzieningen als winkels, horeca, kinderopvang, kantoren, sportvoorzieningen en twee supermarkten. Er komen logistieke hubs met een servicebalie en een wand voor het ophalen en retourneren van pakketten. Ook worden er twee basisscholen, een middelbare school, twee gezondheidscentra en een buurtcentrum gebouwd. Langs het Merwedekanaal komt het Merwedepark, waar bewoners van de natuur kunnen genieten en kunnen wandelen en sporten. Alle bewoners worden aangesloten op de Merwede-app, waardoor ook online gemakkelijk contact kan worden gelegd met medebewoners.

Foto: Vogelvlucht van Merwede langs het Merwedekanaal ©BURA en LOLA