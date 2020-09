Bosch jaagt circulaire economie aan met succesvolle pilot: BlueMovement

BlueMovement, abonnementservice voor huishoudelijke apparatuur, krijgt erkenning voor haar bijdrage aan de circulaire economie. De service, een start-up van BSH Group (bekend van o.a. Bosch huishoudapparaten), ontvangt vandaag een eervolle vermelding als een van de meest inspirerende initiatieven richting een circulaire economie tijdens The World Circular Economy Forum (WCEF). Dit wereldwijd vooraanstaande event erkent bedrijven, overheidsorganisaties en NGO’s die bijdragen aan de circulaire economie.

BlueMovement krijgt de erkenning van het WCEF omdat het product-as-a-service model een duidelijk voorbeeld is van hoe grote bedrijven verantwoordelijkheid kunnen nemen richting een circulaire economie. De start-up werkt als een accelerator voor BSH op het gebied van duurzame businessmodellen rond circulariteit.

Producent blijft verantwoordelijk voor product

BSH test sinds 2017 met het verhuren van huishoudelijke apparatuur in abonnementsvorm op de Nederlandse markt. Met het verhuren van (gebruikte) apparatuur biedt BlueMovement een oplossing voor het besparen van grondstoffen: “Het is een duurzaam alternatief, onder andere omdat wij verantwoordelijk blijven voor het product. Abonnementhouders betalen een maandelijks bedrag en krijgen daarvoor een altijd werkend apparaat. En wanneer een product echt niet meer te repareren is, kijken we hoe we de verschillende onderdelen voor andere doeleinden kunnen gebruiken. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met een ondernemer die de glazen deuren van onze Bosch wasmachines wil gebruiken voor het maken van parfumflessen”, zegt Patrick Hypscher van BlueMovement.

Duurzame apparatuur voor een kleiner budget

Klanten van BlueMovement kiezen zelf of ze een abonnement nemen op een nieuw of refurbished apparaat. Abonnementsprijzen beginnen bij € 9,99 per maand voor een energiezuinige wasmachine van Bosch. Hypscher: “Een bijkomend voordeel van de abonnementsstructuur is dat het de barrière voor mensen met een kleiner budget verlaagd om te kiezen voor een hoogwaardig, energiezuinig -en daarom vaak duurder in aanschaf- apparaat”.

Groei in abonnementen onder jongeren