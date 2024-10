Vandaag kondigt Booking.com een nieuwe stap aan in zijn duurzaamheidsprogramma, dat specifiek is ontworpen om partners te ondersteunen bij het verkrijgen van certificeringen. Dit nieuwe initiatief richt zich op de behoeften van accommodaties door een verbeterd certificeringstraject via derden te testen.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor bedrijven in de reis- en toerismesector, waarbij certificeringen een cruciale rol spelen. Tegelijkertijd verlangen reizigers meer duidelijkheid en consistentie: bijna de helft (45%)* geeft aan dat duurzame accommodaties aantrekkelijker worden, en meer dan twee derde (67%)* is van mening dat reisboekingssites uniforme duurzame certificeringen of labels zouden moeten hanteren. Echter, certificeringen zijn wereldwijd nog niet breed verspreid. Zo geeft 63%** van de ondervraagde Booking.com-partners aan graag te willen weten welke certificeringen beschikbaar zijn in hun regio, terwijl 75%** behoefte heeft aan inzicht in de vereiste praktijken. Het nieuwe programma is opgezet om aan deze vragen tegemoet te komen.

Vanaf vandaag hebben partners via hun eigen extranet van Booking.com toegang tot gepersonaliseerde inzichten die hen op weg helpen naar certificeringen die het best passen bij het profiel, de behoeften en de activiteiten van hun accommodatie. Tijdens de testfase komt een kleine groep van certificeringen aan bod, waarbij BeCause, een leverancier van duurzaamheidssoftware, het voor zowel accommodatiepartners als certificeringsverstrekkers gemakkelijker maakt om hun gegevens op grote schaal te delen. Tegelijkertijd ontvangen partners gerichte tips en hulpmiddelen over de acties die ze kunnen ondernemen op het gebied van waterbeheer, voedselverspilling, energie, plastic en lokale gemeenschap. Deze adviezen worden gegenereerd op basis van hun antwoorden op een uitgebreide enquête die de kenmerken, locatie en huidige duurzaamheidsinspanningen en -kwalificaties van de accommodatie in kaart brengt.

Aangezien bijna een kwart (24%)** van de partners denkt dat certificering te duur is, verstrekt Booking.com ook informatie over financieringsopties, kortingen op certificeringen en verlaagde abonnementstarieven. Daarnaast hebben partners toegang tot leermiddelen: van een breed scala aan materialen in de Partner Hub van het bedrijf, waaronder een handboek over duurzamere gastvrijheid, tot online cursussen die zijn ontwikkeld in samenwerking met UN Tourism.

Voor accommodaties die al gecertificeerd zijn, blijft deze informatie duidelijk zichtbaar op het platform van Booking.com. Dit, gecombineerd met de mogelijkheid voor reizigers om te filteren op duurzame accommodaties, maakt het voor hen eenvoudiger om bewuste keuzes te maken. Tot nu toe hebben meer dan 18.000 accommodaties een certificering door derden op Booking.com.

“Maar liefst 83%* van de reizigers geeft aan dat duurzamer reizen belangrijk voor hen is,” aldus Danielle D’Silva, Director Sustainability bij Booking.com. “Onze toewijding om accommodaties te ondersteunen bij hun reis naar duurzamer ondernemen en reizigers te helpen bewustere keuzes te maken, blijft onverminderd sterk. Hoewel veel partners al grote stappen hebben gezet, vinden anderen het moeilijk om te bepalen waar ze moeten beginnen of welke certificering het beste bij hen past. Door hen te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen en hun vooruitgang te versnellen, willen we de kloof dichten tussen het aantal gecertificeerde accommodaties en het brede aanbod op de markt.”

Booking.com blijft zijn aanpak ontwikkelen in samenwerking met onafhankelijke experts en organisaties zoals de Global Sustainable Tourism Council (GSTC), UN Tourism en Travalyst. Samenwerking binnen de branche is essentieel om de uitdagingen waar reizigers voor staan bij het maken van duurzamere keuzes te overwinnen. Tegelijkertijd is het belangrijk om samen te werken met accommodatiepartners om te begrijpen welke obstakels zij tegenkomen. Naarmate het programma wordt uitgerold, zal Booking.com blijven onderzoeken welke rol het bedrijf het meest impactvol kan vervullen, terwijl het partners, klanten en de bredere industrie blijft ondersteunen in hun gezamenlijke streven naar duurzamer reizen, zodat iedereen de wereld op een verantwoorde manier kan ervaren.