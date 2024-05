bookachoo is een zoek- en boekmachine die trein- en vliegtickets aanbiedt als één product. De tech-startup maakt het voor reisorganisaties makkelijk om een passend trein-alternatief te boeken voor korte vluchten, óók als die onderdeel zijn van een langer traject. Op die manier wil bookachoo bijdragen aan een duurzamere manier van reizen.

Tim van den Thillart, founder en CEO: ‘Onze missie is om in de komende tien jaar de aankoop van één miljoen onnodige vliegtickets te voorkomen.’ bookachoo is de eerste boekingssite waar je trein- en vliegopties in één zoekopdracht kunt vergelijken en waar je je trein- en vliegticket ook in één keer kunt boeken. Oftewel: reizigers stippelen hun reis niet uit op basis van een specifiek vervoermiddel, maar kiezen de beste reisoptie op basis van hun bestemming. Gangbare boekingssites bieden alleen vliegcombinaties aan. Hierdoor is de drempel om een deel van de reis per trein af te leggen voor reizigers vaak te hoog. En dat drukt zwaar op het klimaat.

Een realistische én snelle verbetering

Van den Thillart licht toe: ‘Het is niet realistisch om te denken dat mensen op korte termijn helemaal gaan stoppen met vliegen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook duidelijk dat er snel iets

moet verbeteren. Korte afstanden zijn echt een quick win, maar het is op dit moment gewoon veel te veel gedoe om uit te zoeken welke treinen en vliegtuigen comfortabel combineren. Mensen willen niet alleen comfortabel reizen, maar ook comfortabel hun reis plannen en boeken. En dat is precies wat wij bieden.’

Trein- en vliegticket samen in je mailbox

Reizigers die een bestemming invullen op bookachoo, krijgen een handig overzicht met de duurzaamste reisopties. Soms is dat alleen een treinreis, voor grote afstanden is het soms alleen een directe vlucht. Maar als er geen directe vlucht is, biedt bookachoo de combinatie van trein en vliegtuig. Uniek aan het boekingssysteem is dat je je treinkaartje en je vliegticket samen in je mailbox krijgt.

Snel, duurzaam en comfortabel

Van den Thillart geeft een voorbeeld: “Er is vanuit Nederland geen rechtstreekse vlucht naar Vietnam. Als je op bestaande websites zoekt naar de beste manier om van Nederland naar Vietnam te vliegen, krijg je dus altijd twee vliegtickets: eentje voor een korte, en eentje voor een lange vlucht. Via bookachoo vind je eenvoudig een trein- en vliegcombinatie. Je pakt dan de trein naar bijvoorbeeld Parijs of Frankfurt en stapt dan over op een directe vlucht. Je hebt dan ook één overstap en levert niet in op snelheid en comfort. Omdat je een vliegreis uitspaart, is deze optie veel duurzamer. En nu bookachoo live staat, is je ticket ook zo geboekt.”