Bol.com lanceert podcast ‘ECO-merce’ over verduurzaming in de e-commerce

Wat is duurzamer: een koptelefoon in een fysieke winkel kopen of online bestellen? In de nieuwe zesdelige podcastserie ECO-merce van bol.com gaat presentator Frank Kromer op zoek naar het antwoord op deze vraag. In elke aflevering spreekt hij met onafhankelijke experts, wetenschappers en verschillende spelers uit de e-commerce over een specifiek onderdeel van de keten: van de productie van artikelen tot aan de bezorging bij de klant. Hierin wordt duidelijk waar de sector nu staat, waar de uitdagingen liggen en welke kansen er zijn om van e-commerce een duurzaam systeem te maken. Vanaf 18 november is de komende zes weken iedere week een nieuwe aflevering te beluisteren via Spotify, Apple Podcast, Google podcasts en Deezer.

Nederlanders kopen steeds vaker en meer via internet. Zeker in aanloop naar de feestdagen. Maar is het ook slim om online te kopen met het oog op het klimaat? In de eerste aflevering van de podcastserie ECO-merce onderzoekt Kromer de huidige wereld van de e-commerce en de ontwikkelingen die zich voordoen, waarna hij per aflevering een onderdeel van de keten doorgaat. Hij start met het bestel- en retourproces, gevolgd door bezorgen, verpakken en magazijnen. De podcast sluit af met een blik op de toekomst: wat kan de sector verbeteren? En welke rol hebben webwinkels en consumenten hierin?

Jori Ebskamp, lead Duurzaamheid bij bol.com: “Met deze nieuwe podcast willen we een eerlijk beeld geven waar we nu als sector staan, waar we tegenaanlopen en waar kansen liggen in het verduurzamen van de e-commerce. Luisteraars krijgen inzicht in de milieu-impact van de verschillende onderdelen van het winkelproces. Willen we als bol.com onze ambitie realiseren om in 2025 onze directe voetafdruk terug te brengen naar 0 gram CO2-uitstoot per pakket, dan moeten we continu onderzoeken hoe het beter kan, van slimmer verpakken tot groener bezorgen.”

Wetenschappers en experts

In elke aflevering delen onafhankelijke experts en wetenschappers hun kennis en visie over de verduurzaming van de e-commerce. Zo vertellen Jesse Weltevreden, professor Online Ondernemen, en Stadslogistiekprofessor Walther Ploos van Amstel over de pakketbezorging in de stadslogistiek en hoe dit duurzamer kan. Babette Porcelijn, bekend van het boek ‘De Verborgen Impact’, benadrukt dat duurzaamheid meer is dan het logistieke proces. De impact van een artikel op het klimaat begint al vanaf het moment dat de grondstoffen gedolven worden. Hoe we onze impact in de toekomst kunnen verlagen? Daarvoor deelt Jacqueline Cramer, professor Duurzaam Innoveren, de tien stappen naar een circulaire economie.

De sector aan het woord

Ook komen diverse spelers binnen e-commerce in de podcast aan bod. Ellen de Lange, manager duurzaamheid bij Thuiswinkel.org, vertelt hoe webshops consumentengedrag kunnen beïnvloeden door duurzamere opties aan te bieden. En Suzanne Debrichy, commercieel manager stadslogistiek bij PostNL, geeft bij een van hun sorteercentra uitleg over efficiëntie, CO2-uitstoot en elektrische busjes.

Als het gaat om duurzaam verpakken, spreekt Kromer met Vincent Weijers, directeur Logistiek & Operatie (COO) bij bol.com. Hij neemt de luisteraar mee naar het bol.com fulfilment center in Waalwijk, waar verpakkingsmachines staan die artikelen op maat verpakken zodat de pakketjes zo klein mogelijk zijn. Maar hoe duurzaam is het verpakkingsmateriaal nu eigenlijk? Daarover vertelt Jasper Werten van Janssen Packaging. En directeur Marketing (CMO) Boukje Taphoorn licht toe hoe ze duurzaamheid bij bol.com in de toekomst verder wil vergroten.

De podcast is een initiatief van bol.com en geproduceerd door Microphone Media. Beluister hier de eerste aflevering.