Bol heeft het refurbished aanbod flink uitgebreid: het aantal productcategorieën is meer dan verdubbeld, met toevoegingen als desktops, monitoren en gameconsoles- en accessoires. Ook het aantal partners dat refurbished producten via bol aanbiedt, is gegroeid naar twintig. Door deze gefaseerde uitbreiding zorgt bol voor een gecontroleerde groei van het refurbished assortiment, waarbij kwaliteit, klanttevredenheid en vertrouwen voorop staan. In de komende periode volgt verdere opschaling naar nieuwe elektronica categorieën, zoals in-ear audio en huishoudelijke apparaten. Met deze verbreding zet bol een belangrijke vervolgstap in de realisatie van haar duurzaamheidsambities.

Gecontroleerde opschaling voor kwaliteitswaarborging en vertrouwen

Sinds de introductie van refurbished producten op het platform in november 2024, is het assortiment stapsgewijs gegroeid. Oscar Hundman, Chief E-commerce Officer ligt toe: “We zien maand na maand een mooie groei, maar we kiezen bewust voor beheerste opschaling: alleen verkooppartners die aan onze strenge kwaliteitsnormen voldoen, kunnen refurbished partner worden. Dit selectieproces kost aanzienlijk meer tijd dan de toelating van reguliere verkooppartners, maar juist daardoor houden we de lat hoog. Bij bol draait alles om betrouwbaarheid en kwaliteit, en dat zie je ook terug in ons refurbished aanbod. Zo zitten klanten bij ons altijd goed.”

Motivatie om voor refurbished te kiezen

Bol ziet de belangstelling voor refurbished producten duidelijk groeien. Uit uitgebreid klantonderzoek onder 1300 Nederlandse en Vlaamse elektronicakopers blijkt dat twee op de drie consumenten refurbished zouden overwegen, vooral in de categorieën: telefoons, tablets en desktops. Daarnaast winnen game consoles en camera’s snel aan populariteit. De belangrijkste reden om voor refurbished te kiezen is de lagere prijs (80%), gevolgd door duurzaamheid (48%). Tegelijkertijd zijn twijfels over kwaliteit een drempel: 36% vraagt zich af hoe lang een product meegaat en 30% of het goed zal werken.

Toch laat actuele data van bol zien dat klanten net zo tevreden zijn over refurbished producten als over nieuwe artikelen. Zo blijkt het aantal klantvragen ten opzichte van volledig nieuw assortiment gelijk en ligt het retourpercentage binnen dezelfde marges. Om het vertrouwen verder te versterken, worden alle refurbished producten bij bol standaard geleverd met twee jaar garantie.

Refurbished als volwaardig alternatief én onderdeel van Back to School-campagne

Om consumenten te stimuleren voor refurbished te gaan, biedt bol deze producten aan als onderdeel van het reguliere assortiment. Ook maken refurbished producten deze zomer deel uit van bol’s Back to School-campagne ‘De winkel van soepele starters’. Met deze campagne wil bol de overgang naar het nieuwe school- en studiejaar voor gezinnen en studenten zo soepel mogelijk maken. De campagne besteedt extra aandacht aan refurbished producten onder de noemer ‘Zo goed als nieuw, maar dan opnieuw’, waarbij ze als bewuster en betaalbaar alternatief worden gepresenteerd voor het nieuwe schooljaar. Vooral telefoons, tablets en laptops zijn hierbij populair, met de hoogste zoekvolumes en relevantie voor back-to-school.

“De start van een nieuw schooljaar kan flink in de papieren lopen: van nieuwe schoolspullen tot die onmisbare laptop. Waarom dan alles gloednieuw kopen? Met ons refurbished assortiment krijg je producten die zo goed als nieuw zijn, maar dan voor een vriendelijkere prijs. Slim voor je portemonnee én een bewustere keuze,” zegt Oscar. “Ons doel? Refurbished beschikbaar maken in alle categorieën waar het kan.”