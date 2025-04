Tegelijk onderzoekt de provincie hoe ze de duurzame ambities van boeren ook in de toekomst financieel kan ondersteunen. Voor Midden-Delfland is daarbij speciale aandacht.

Het Kringloopcertificaat 2.0 krijgt nog ambitieuzere doelen. Bijvoorbeeld voor stikstof, voer van eigen land, natuur en landschap, en broeikasgassen. Vanaf het nieuwe kringloopseizoen 2025/2026 worden boeren niet meer op 8, maar op 10 punten beoordeeld. Deze punten heten Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).

Ook het systeem voor beloningen verandert. Eerst kregen boeren alleen een beloning voor een ‘TOP’-prestatie. Nu krijgen ze ook een beloning als ze kleinere stappen zetten richting duurzamer werken (goed, beter, best). Ambities die moeilijker te halen zijn, leveren ook meer geld op.

De boerenwerkgroep, bestaande uit 6 boeren uit Midden-Delfland die samen met andere partijen hebben gewerkt aan het Kringloopcertificaat 2.0, zegt hierover: “Als boeren in Midden-Delfland zoeken we voortdurend naar manieren om het milieu zo min mogelijk te belasten en de natuur zo veel mogelijk een plek te geven op onze bedrijven. Daarbij leggen we onze lat steeds hoger. Ook omdat we van mening zijn dat de transitie naar duurzame landbouw sneller moet. Daarin willen we een voorbeeld en inspiratie zijn voor andere boeren in Nederland.”

Gebiedsgericht, realistisch en samen

Rijkaart: “De boeren van Midden-Delfland lopen voorop in duurzaam ondernemen. Met hun daadkracht en ambitie zetten zij steeds nieuwe stappen en inspireren zij anderen om hetzelfde te doen. De provincie Zuid-Holland gelooft in verduurzaming van binnenuit en ondersteunt de regio Midden-Delfland dan ook graag. Samen zorgen we ervoor dat de transitie naar een duurzame landbouwsector in volle vaart doorgaat!”

Ook het Hoogheemraadschap van Delfland, Rotterdam de boer op! en de gemeente Midden-Delfland steunen de boeren. Het Hoogheemraadschap van Delfland beloont duurzame boeren al sinds 2021. Tijdens de uitreiking van de kringloopcertificaten zegde Delfland toe hiermee ten minste door te gaan tot en met 2027.