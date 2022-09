De campagne Boeren houden van koeien is verkozen tot het grootste Liegebeest van 2022. Die schetst een veel te rooskleurig beeld van het leven van een melkkoe. De campagne kreeg maar liefst 63 procent van de 21.675 stemmen. Anne Hilhorst: “Het is goed om te zien dat de consument de mooie praatjes van de zuivelsector niet langer pikt.”

‘Wij boeren zorgen goed voor onze koeien’ klinkt het in de commercial van Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, een vereniging van jonge boeren. Er lijkt weinig mis met het leven van koeien. Ze kunnen ‘lekker chillen als ze dat willen’ en worden ‘met zorg gemolken’. Hilhorst: “Klinkt prachtig natuurlijk. Maar helaas zorgen veel boeren vooral goed voor hun eigen hachje.”

Koeienleed

In de praktijk staan koeien vaak op harde vloeren in vieze stallen. Mede hierdoor heeft jaarlijks meer dan de helft van de koeien last van ontstekingen aan haar klauwen (voeten). En nooit eerder gaven koeien zo veel melk: gemiddeld 9.200 liter per jaar. Dat is zo hard werken, dat ze na gemiddeld zes jaar uitgeput worden afgevoerd. Hilhorst: “Het wordt tijd dat de zuivelsector het eerlijke verhaal vertelt.”

Geitenellende

Ook de tweede plaats gaat naar de veehouderijsector. De geitensector ontving 20 procent van de stemmen. De campagne Ontdek de geit beweert dat geiten in Nederland ‘optimaal welzijn’ genieten. In de praktijk overlijden veel babygeitjes binnen twee weken, onder andere door slechte zorg. Hun moeders komen nooit buiten en hebben geen plek om te klimmen; een basisbehoefte voor geiten.

Effectief

De Liegebeestverkiezing is ook dit jaar effectief gebleken: drie van de vijf kandidaten beloofden al snel na hun nominatie beterschap. Snackproducent Van Dobben stopt met plofkip. Supermarkt Plus jokt niet meer over ‘vrij rondlopende’ kalfjes en Jumbo verwijdert een claim over ‘natuurlijk gedrag’ van tilapia van zijn website.

De verkiezing

Dit is de veertiende editie van de Liegebeestverkiezing. Wakker Dier ontmaskerde al tientallen bedrijven die consumenten voor de gek hielden over dierenwelzijn. Verbloemende reclamepraatjes zetten consumenten op het verkeerde been en verpesten de markt voor écht diervriendelijkere producten.