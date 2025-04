Online bestellingen komen vaak in kartonnen dozen of zakken die direct worden weggegooid. Dit is niet duurzaam en een bron van ergernis van veel consumenten. Daarom introduceert De Slegte als de eerste boekhandel in Nederland een circulair alternatief voor haar klanten: herbruikbare verzendverpakkingen.

Circulair alternatief voor wegwerpverpakkingen

De groei van online winkelen zorgt jaarlijks voor circa 85 miljoen kilo verpakkingsafval. Verzendverpakkingen van webwinkels belanden na eenmalig gebruik in een energie-intensief afvalverwerkingsproces. Uit onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt dat 7 op de 10 consumenten zo min mogelijk verpakkingsmateriaal willen ontvangen. De Slegte speelt hierop in door herbruikbare verzendverpakkingen aan te bieden in haar webwinkel.

Hoe werkt het?

De webwinkel van Slegte is aangesloten op BOXO Return. Wanneer er een inleverpunt in de buurt is, krijgen klanten in de checkout van De Slegte de verpakkingskeuze. Na ontvangst van de bestelling kan de verpakking eenvoudig worden ingeleverd bij een van de inleverpunten of gebruikt worden als retourverpakking. Vervolgens wordt direct statiegeld terugbetaald en wordt de verpakking opnieuw gebruikt door webwinkels.

Circulair verpakkingssysteem

BOXO rolt dit retoursysteem geleidelijk door heel Nederland. Eind 2025 heeft circa 40% van de huishoudens toegang tot dit systeem. Een landelijk netwerk van inleverpunten en statiegeld, vergelijkbaar met het bierkratjes systeem, is essentieel voor webwinkels om de overstap van wegwerp naar hergebruik te maken.

Anouk de Slegte over de keuze voor herbruikbare verpakkingen: “Onze klanten kiezen bewust voor gebruikte boeken. Deze denken dat deze service voor herbruikbare verzendverpakkingen goed aansluit op de klantbehoefte. Onze boekwinkels sluiten binnenkort ook aan op het inlevernetwerk van BOXO.”

Lucas Hullegie, mede-oprichter van BOXO, is enthousiast over de samenwerking: “Met BOXO bouwen we de infrastructuur voor herbruikbare verzendverpakkingen in Nederland. We zijn blij dat een gevestigde naam als De Slegte aansluit en het goede voorbeeld geeft. Wekelijks komen er nieuwe inleverpunten en webwinkels bij, zodat steeds meer consumenten voor een herbruikbare optie kunnen kiezen.”

Tot 90% minder CO2-uitstoot

Herbruikbare verzendverpakkingen zijn duurzamer dan gerecyclede kartonnen dozen. Papier- en kartonrecycling is zeer energie-intensief, en papiervezels kunnen slechts vijf keer worden hergebruikt. Voor elke gerecyclede doos moeten nieuwe vezels worden toegevoegd, hiervoor worden bomen gekapt. Onderzoek van Fashion for Good toont aan dat herbruikbare verpakkingen tot 90% minder CO2-uitstoot genereren dan gerecyclede kartonnen dozen.

Over de Slegte

Boekhandel De Slegte is door Jan de Slegte opgericht in het begin van de 20e eeuw. De Slegte verkoopt zowel gebruikte als nieuwe boeken via hun webwinkel en fysieke boekwinkels. DeSlegte.com heeft een ongekend ruim aanbod met tal van unieke titels in haar collecties. Van courante tweedehands boeken tot zeldzame collectors items, van afgeprijsde ramsj tot antiquarische boeken in perkament gebonden. Er zijn zeven vestigingen van Boekhandel De Slegte: vier in België (Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen) en drie in Nederland (Amsterdam, Leiden en Rotterdam).

Over BOXO

BOXO werd in 2021 opgericht door Okke de Jonge en heeft als missie om herbruikbare verzendverpakkingen de norm te maken in Nederland. Het bedrijf ontwikkelt een universeel retoursysteem met statiegeld en inleverpunten, vergelijkbaar met het systeem voor bierkratjes. BOXO werkt samen met verpakkingsbedrijven zoals Paardekooper en Moonen Packaging. BOXO won onlangs de Circular Award 2025 in de categorie Business.