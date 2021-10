BNP Paribas Nederland, Arcadis en G&S Vastgoed realiseren samen nieuw duurzaam hoofdkantoor op de Zuidas

BNP Paribas Nederland, Arcadis en G&S Vastgoed kondigen vandaag aan dat ze medio 2024 hun gezamenlijke nieuwe hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam betrekken. Het kantoorgebouw, The CubeHouse, wordt gerealiseerd op de laatst resterende Mahler-kavel op de hoek van de Parnassusweg en de Claude Debussylaan. De gedeelde ambitie van partijen is het realiseren van een nieuwe standaard voor gezonde en toekomstbestendige kantoorgebouwen. Het gebouw is aangekocht door a.s.r. real estate die het object zal toevoegen aan de portefeuille van het ASR Dutch Mobility Office Fund.

Op de eerste dag van de Provada 2021 maakten de betrokken partijen gezamenlijk bekend dat zij zowel de toekomstige huurders als initiators van het project zijn. Arcadis is verantwoordelijk voor het duurzame ontwerp en de engineering en BNP Paribas Real Estate en G&S Vastgoed ontwikkelden de RE\DEFINE-filosofie om duurzame, gezonde en productieve kantoren te realiseren, wat is toegepast op dit project. G&S Vastgoed verzorgt tevens de projectontwikkeling. De drie partijen werken momenteel al succesvol samen aan het ‘verticale bos’ Wonderwoods in het hart van Utrecht.

Het ASR Dutch Mobility Office Fund is als belegger betrokken bij zowel project Wonderwoods in Utrecht als het vandaag bekend gemaakte nieuwe initiatief op de Zuidas. Het kantorenfonds van a.s.r. real estate is het enige Nederlandse fonds dat zich volledig richt op kantoorgebouwen die gelegen zijn op openbaarvervoersknooppunten in Nederland.

Het ontwerp is ontwikkeld door Florian Idenburg van architectenbureau SO-IL, een Nederlandse architect die sinds 2008 vanuit New York zijn bureau runt in samenwerking met Jing Liu. Idenburg heeft onder andere de recent geopende Amant Art Campus ontworpen en is bekend vanwege zijn innovatieve materiaalgebruik zoals een handgemaakte ‘malienkolder’ gevel die hij voor een project in Zuid-Korea (Kukje Gallery) ontwierp.

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit kantoor. Met een eigen hoofdkantoor hebben Arcadis, G&S Vastgoed en BNP Paribas Nederland de unieke kans om de lat hoog te leggen en het pand te benutten als kraamkamer van nieuwe duurzame concepten. Duurzaamheid strekt verder dan de milieu-impact van bouw en ontwikkeling – het gaat ook over het versterken van de leefbaarheid van de gebouwde omgeving op langere termijn. Daartoe heeft G&S Vastgoed in samenwerking met Arcadis en Transsolar innovatieve bouwtechnieken ontwikkeld die de ambitie hebben om het duurzaamste gebouw op de Zuidas te realiseren.

BNP Paribas Nederland heeft de intentieverklaring ondertekend om zijn nieuwe hoofdkantoor op de Zuidas te vestigen, waar de verschillende entiteiten van de bank in Nederland op één locatie samen kunnen komen. De centrale ligging aan de Parnassusweg, het nieuwe NS-station Zuidas in combinatie met de reeds ontwikkelde parkeergarage van Mahler bieden verschillende mogelijkheden voor een flexibele invulling van het mobilteitsaanbod voor werknemers.

In de plint van het gebouw wordt The Cube ontwikkeld met als doel dat hier in de toekomst bezoekers van de Zuidas en Amsterdammers terechtkunnen om duurzame en digitale innovaties van Nederlandse bodem te ontdekken.

Geert Lippens, CEO BNP Paribas Nederland: “Het nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam is een weerspiegeling van onze groeiambities in Nederland. Door onze verschillende entiteiten dichter bij elkaar te brengen in één hoofdkantoor, versnellen we de One Bank-strategie en profiteren klanten optimaal van onze interdisciplinaire aanpak en brede internationale expertise. Ik ben trots dat we een hoofdkantoor ontwikkelen waarmee wij een nieuwe duurzame standaard zetten. Met de expertise van BNP Paribas Real Estate, Arcadis en G&S Vastgoed willen we anderen inspireren om toekomstbestendige concepten te ontwikkelen voor de volgende generatie. Het ondersteunen van onze klanten bij het streven naar duurzame en verantwoorde groei is waar wij voor staan, en het nieuwe hoofdkantoor onderstreept deze ambitie.”

Jason Blackmore, Managing Director G&S Vastgoed: “De samenwerking met Arcadis en BNP Paribas Real Estate is een succesformule gebleken die ervoor gezorgd heeft dat we niet alleen dit project graag op ons nemen maar zelfs bij elkaar willen intrekken. In deze tijd is zo duurzaam mogelijk bouwen een vereiste, maar wij zijn het erover eens dat de huidige tijd vraagt om een stap extra. We zijn dan ook heel trots dat wij samen met onze partners dit duurzame project op de laatste Mahler-kavel van de Zuidas gaan realiseren.”

Carolien Gehrels, Global Director Energy Transition Arcadis: “We hebben de afgelopen jaren intensief gewerkt aan toekomstbestendige gebouwen, die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. We maken hierbij gebruik van de meest duurzame materialen en digitale toepassingen, met als belangrijkste uitgangspunt de wensen van de gebruikers en de gemeenschap rondom het gebouw. We zijn trots dat we dit nu in ons ‘eigen’ hoofdkantoor kunnen laten zien. Het gebouw symboliseert de ambitie van Arcadis om in 2035 in alle opzichten klimaatneutraal te zijn.”

Pieter Vandeginste, Fund Director ASR Dutch Mobility Office Fund: “We zijn bijzonder trots om de ontwikkeling op de laatste Mahler-kavel op de Zuidas te verwerven. Dit geweldige duurzame kantoorgebouw past perfect in de line-up van onze huidige pijplijn met daarin Wonderwoods, EDGE Eindhoven en Tree House in Rotterdam. De locatie nabij het station, hoge duurzaamheidsambities en vooraanstaande organisaties als BNP Paribas, Arcadis en G&S Vastgoed als huurders maken voor ons het plaatje compleet.”