BMW i3 klanten doneren 100.000 euro aan The Ocean Cleanup op Wereldwaterdag 2021

Vandaag, op 22 maart, is het voor de 29e keer Wereldwaterdag. Een perfect moment voor BMW Group Nederland om te doneren aan de non-profit organisatie The Ocean Cleanup: het ambitieuze en inmiddels wereldberoemde project van de Nederlandse ondernemer en uitvinder Boyan Slat om de oceanen en rivieren te ontdoen van plastic.

In 2013 – toevalligerwijs het jaar waarin BMW haar innovatieve en duurzame BMW i3 lanceerde – startte hij zijn ‘grootste schoonmaakactie in de geschiedenis’. Negen jaar later is het systeem verregaand gefinetuned en heeft hij met het eerste plastic dat The Ocean Cleanup uit het water van de Stille Oceaan heeft gevist zelfs al een hippe zonnebril met bijpassende koker weten te maken.

BMW Group Nederland ontwikkelde een speciale editie van de BMW i3, For The Oceans Edition en wil – speciaal voor Wereldwaterdag – uit naam van de eerste kopers van deze uitvoering een bijdrage doen aan The Ocean Cleanup. De BMW i3 kan immers worden beschouwd als de duurzaamste auto ter wereld dankzij zijn bouwwijze met louter water- en windenergie en al zijn natuurlijke en gerecyclede materialen, waaronder oude visnetten voor de vloermatten. De BMW i3 For The Oceans Edition bevat bovendien een zeer rijke standaarduitrusting, is gespoten in Fluid Black met BMW i Blau ‘For the Oceans’ logo en accenten en heeft een heel bijzondere optie: Donatie van €1.000 voor plasticvrije oceanen inclusief certificaat. Namens 100 klanten, die bewust voor deze speciale uitvoering hebben gekozen, doneert BMW Group Nederland vandaag deze €100.000 aan The Ocean Cleanup.

BMW Group Nederland ondersteunt The Ocean Cleanup al jaren met meerdere BMW i3 modellen voor hun dagelijkse, duurzame mobiliteit en voor gelegenheden, zoals vorig jaar voor de aankondiging van de Interceptor, het systeem om plastic uit rivieren te halen. Onlangs nam het team vier nieuwe BMW i3 For the Oceans Edition in ontvangst. “Ik ben er meer dan trots op dat we samen met onze klanten met een Nederlandse editie van de BMW i3 het geweldige project van The Ocean Cleanup extra kunnen ondersteunen”, aldus Stefanie Wurst, algemeen directeur BMW Group Nederland. “Het door zout en UV-straling aangetaste oceaanplastic bleek helaas (nog) niet te gebruiken voor de kunststof carrosserie van de BMW i3, maar inmiddels heeft BMW de processen zo goed onder de knie dat de nieuwe BMW iX al 60 kilo gerecyclede kunststof bevat, wat neerkomt op 20% van al de in deze auto gebruikte kunststof. En BMW Group heeft eveneens een grote ambitie: de meest duurzame autofabrikant ter wereld zijn. Volgens de gerenommeerde Dow Jones Sustainability Index zijn we al jaren Industry Leader binnen de automotive sector. Maar we zijn er nog niet. Tot 2030 leggen we onszelf én onze toeleveranciers verdere strikte CO2-besparingen op. Daarmee is BMW Group de eerste autofabrikant die expliciet stuurt op duurzaamheid gedurende de gehéle levenscyclus van de auto.”

Voetafdruk



Rob en Wilma Lagerweij zijn fervente duikers. In de afgelopen 25 jaar zagen ze de verborgen pracht van onze planeet, maar ook de vervuiling die Boyan Slat en zijn team schoonmaken. Een BMW i3 stond al langer voor de deur. “Hij rijdt geweldig en het hele concept van de auto spreekt ons ontzettend aan: het duurzaamheidsverhaal, de fabriek in Leipzig, BMW heeft ontzettend goed over de auto nagedacht.” De For the Oceans Edition was een schot in de roos, niet alleen vanwege de exterieurkleur in combinatie met het (FSC) eucalyptushout. Rob volgt Boyan Slat al vanaf het begin en twee keer hield hij voor zijn verjaardag via Facebook een donatie voor The Ocean Cleanup. Hij is opgetogen dat BMW Group Nederland heeft besloten de donatiecertifcaten om te zetten in een financiële bijdrage voor The Ocean Cleanup. “Vissen krijgen het binnen, het koraal raakt verstopt, plastic is een groot ecologisch probleem.” Ook in het dagelijks leven is het echtpaar zich bewust van hun voetafdruk. “Het gasfornuis is de deur uit, we hebben zonnepanelen op het dak gemonteerd en we maken gebruik van een zeer efficiënte pelletkachel. Ons gasverbruik is zo laag dat we zelfs vragen kregen vanuit de netbeheerder of er iets aan de hand was! Aan ons zal het niet liggen dat ook de generatie na ons nog op deze planeet kan leven.”