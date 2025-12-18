BlueCity bestaat dit jaar tien jaar. Vol trots kijkt de organisatie terug op een decennium waarin een ecosysteem is ontstaan dat haar initiële verwachtingen overstijgt. “We hebben een betekenisvolle beweging neergezet, in Rotterdam en daarbuiten. Onze missie om de circulaire economie te versnellen door middel van ondernemerschap is vanaf dag één mogelijk gemaakt door ondernemers, partners, teams en initiatiefnemers. Samenwerken is immers het nieuwe concurreren, zonder dat bestaat er geen circulaire economie.”

Dat heeft de afgelopen jaren niet alleen geresulteerd in een krachtig ecosysteem in ons bijzondere pand, met een indrukwekkend track record, energie en netwerk van huurders, maar ook van een groeiend netwerk buiten ons pand met circulaire ketenprojecten in onder andere de maritieme sector, Rotterdamse horeca en de maakindustrie.

Focus op onze kern

Ons tienjarig bestaan markeert een tijd van reflectie en een kritische blik op de toekomst. We hebben gekozen voor scherpe focus op onze kern: het pand, de community, programmering en (vroege-fase) circulair ondernemerschap. Dit is waar onze grootste waarde ligt en waar we vroege fase ondernemers goed kunnen ondersteunen. Samen met een bevlogen team en stevige ambities zullen we verder bouwen aan een professionele en toegankelijke plek waar ondernemen, experimenteren, (van elkaar) leren en samenwerken centraal staan. Daarbij blijft het oer-Rotterdamse doen-boven-praten de basis van alles wat we bouwen.

Startup-ondersteuning blijft het fundament

Circulair ondernemerschap vormt de ruggengraat van BlueCity – en dat blijft zo. We bouwen programma’s zoals de Startup Studio in het BlueCity Lab uit en zoeken daarin de samenwerking met andere accelerators in de regio, zoals onze nieuwe samenwerking met Yes!Delft. In de Startup Studio werken (aspirant-)ondernemers binnen enkele weken toe naar een proof-of-concept en eerste businesscase, begeleid door ervaren coaches. In het BlueCity Lab – wereldwijd het enige volledig circulaire lab mét Microbiologisch en Fabrication Labhet – werken ondernemers dagelijks aan prototypes, nieuwe materialen en circulaire ketens. Middels deze venture-programmering blijft BlueCity de plek waar nieuwe circulaire bedrijven ontstaan en groeien.

Sabine Biesheuvel stopt na tien jaar als directeur

Met deze heroriëntatie verandert ook onze leiding. Sabine Biesheuvel, medeoprichter en sinds de start directeur van BlueCity, stopt na tien jaar als directeur.

“Na een zorgvuldig proces heb ik besloten om ruimte te maken voor nieuw leiderschap. Na 10 jaar is het tijd voor nieuwe energie en frisse perspectieven. “Ik blijf nauw verbonden aan BlueCity’s missie en community, maar stap uit de dagelijkse aansturing. ” — Sabine Biesheuvel

Sabine blijft zich inzetten voor de opschaling van circulaire ketens en sectoren buiten het pand. We wensen Sabine veel succes bij haar vervolgstappen, en zijn haar eindeloos dankbaar voor de tomeloze energie waarmee ze BlueCity heeft gemaakt tot wat het nu is. Gelukkig verliezen we haar niet uit het oog, we zijn heel blij dat ze als ambassadeur verbonden blijft aan BlueCity.

Een nieuwe fase

Vanaf januari start BlueCity met een vernieuwde organisatiestructuur. De dagelijkse leiding zal voortgezet worden door Marije Stijkel en Ilse Maas. Met het gedreven team zetten we de volgende stap in de ontwikkeling van BlueCity. We bouwen verder aan een professionele organisatie, een hechte community en optimale ondersteuning voor circulaire ondernemers.