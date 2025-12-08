De Nederlandse start-up BlueBird Power biedt een uniek laadecosysteem voor EV’s, dat slimme software via een app en een zelf te installeren laadpaal combineert. Het bedrijf richt zich op een vooruitstrevende, groene en goedkope manier om elektrisch rijden toegankelijk en rendabel te maken. Functies zoals laden met eigen zonnestroom, dynamische ‘load balancing’ en automatisch meebewegen met veranderende energietarieven dragen daar aan bij. BlueBird Power is klaar voor de volgende stap in de energietransitie, inclusief Vehicle-To-Grid (V2G) waarbij stroom terug geleverd kan worden aan het net.

De timing is urgent. Het Nederlandse stroomnet is overbelast en recente cijfers* wijzen uit dat de verkoop van elektrische auto’s flink stijgt. BlueBird Power ziet hier een kans: met slimme aansturing worden elektrische auto’s geen probleem voor het net, maar een deel van de oplossing.

“De toekomst van het net is niet dat het door EV’s wordt (over)belast, maar dat het dankzij EV’s wordt ontlast,” stelt Martin Keulemans, commercieel directeur bij BlueBird Power. “Hardware is maar de helft van het verhaal; de magie ontstaat als hardware en software als één systeem samenwerken.”

Uniek laadecosysteem

Met een systeem waarin laadpaal, app en geavanceerde software feilloos op elkaar aansluiten en samenwerken met het net, pioniert BlueBird Power. De slimme software zorgt ervoor dat het laden automatisch verschuift naar goedkope, duurzame uren en wanneer stroom overvloedig is. Het pauzeert bij dure onbalansmomenten en zelfconsumptie wordt verhoogd bij eigen zonne-energie. Naast dat er kosten bespaard worden op de energie, is ook de installatie van de laadpaal kostenefficiënt. Gebruikers kunnen de oplossing grotendeels zelf installeren en via de app eenvoudig beheren, met direct inzicht in besparingen.

Slim energiemanagement

“Laden maakt nu deel uit van een slimmer energiemanagementsysteem voor thuis: schoner, intelligenter en robuust,” aldus Martin. ‘’Ons systeem zorgt ervoor dat we V2G‑ready zijn: technisch voorbereid om in de toekomst energie terug te leveren wanneer het nodig is. Momenteel koppelen we de energiestromen in de rest van het huishouden. We meten het energieverbruik en de eventuele teruglevering van zonnestroom. Dit zorgt ervoor dat de laadsnelheid automatisch lager wordt als er teveel elektriciteit wordt gebruikt in het huishouden. Mocht er zonnestroom overschot zijn, dan wordt dat via ons systeem zo optimaal mogelijk gebruikt voor het opladen van de auto, i.p.v. het terug te leveren aan het net. Dat is waardevol met de afschaffing van de salderingsregeling in zicht (2027).’’

BlueBird Power werkt aan een multifunctionele lader – een nu nog ontbrekende schakel in de markt – die de voordelen van slimme software en krachtige laadhardware in één systeem verenigt.

*Bron: https://fd.nl/bedrijfsleven/ 1579088/fiscale-zorgen-stuwen- verkoop-elektrische-autos