BlowUP media en Eneco lanceren Giant Posters in Nederland, reclamedoeken met een luchtzuiverende coating die de luchtkwaliteit in grote steden verbetert.

The Pure, de duurzame coating, is binnen de campagne van Eneco gebruikt op de Giant Posters op de Rotterdamse Lijnbaan en het Eindhovens Beursgebouw. De transparante laag van actief titaniumdioxide die op het PVC-vrije reclamedoek is aangebracht, breekt schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden uit uitlaatgassen af.



Klimaatneutraal in 2035

Marga Jordaans, senior marketingcommunicatie & content specialist bij Eneco: “Samen met ons reclamebureau Publicis Groupe en mediapartner Mindshare is gewerkt aan een verdere verduurzaming van onze reclamecampagne. Zo is, naast de duurzamere productie van onze televisiereclame ook gekozen voor de duurzamere doeken van blowUP media. Ook deze stap op weg naar klimaatneutraal in 2035 is een voorbeeld van ‘we doen het nu’!”

Eerste luchtzuiverende Giant Posters in Nederland

Ernst Vos, Chief Commercial Officer blowUP media: “Bij blowUP media voelen we ons verantwoordelijk voor de steden waarin we actief zijn. Naast winst proberen we bij te dragen aan een duurzamere economie, door onze business te gebruiken als een force for good. Onze Giant Posters in de Benelux zijn gemaakt van Echo®, vrij van PVC en gemaakt van PET-flessen en zeeplastic. We leggen verticale tuinen met CO2-reducerende planten aan rond onze digitale schermen. We optimaliseren voortdurend de energieprestaties van onze LED-schermen en we werken in Europa al acht jaar samen met de organisatie Justdiggit, een non-profit die zich inzet om klimaatverandering tegen te gaan door Afrika te vergroenen.

Binnenkort wordt de uitstoot van elke reclamecampagne bij blowUP media gecompenseerd door gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten. The Pure is onze volgende duurzame stap om nieuwe standaarden in onze industrie te stellen. We zijn er trots op dat we samen met Eneco de eerste luchtzuiverende Giant Posters in Nederland kunnen lanceren. Een perfecte match met onze net-zero ambitie en de koers van Eneco om samen met klanten en partners klimaatneutraal te zijn.”

OOH-specialist Kinetic heeft een belangrijke adviesrol gespeeld bij de media-inzet van deze duurzame out-of-home campagne.