Biomaas wint 50.000 euro in de Young Plastic Pollution Challenge

Het studententeam BioMaas heeft de eerste editie van de Young Plastic Pollution Challenge gewonnen voor het plan om te onderzoeken welk organisch afval geschikt is voor de productie van volledig composteerbare producten zoals bekers, borden en verpakkingsmateriaal. Het idee van BioMaas is om deze producten vervolgens te verkopen aan ondernemingen in Maastricht die meedoen aan de inzameling van het benodigde organische materiaal. Ook willen ze de productiemethoden open source publiceren en dus voor iedereen beschikbaar te maken. Achter de naam BioMaas gaat een multicultureel en multidisciplinair team van studenten en pas afgestudeerden schuil van de Universiteit Maastricht en de TU Eindhoven. Ze mogen, net als de andere winnaars, hun idee binnen twee jaar realiseren en worden daarbij gedurende drie maanden gecoacht door ervaren ondernemers en investeerders in duurzame technologieën.

Prijsuitreiking van The Young Plastic Pollution Challenge

Op nummer 2: Green Healthcare

Vijfdejaars medicijnenstudent Kim Blommestein is tweede geworden en heeft 40.000 euro gewonnen met haar project Green Healthcare. Blommestein schrok zo van de enorme hoeveelheid plastic die ze in ziekenhuizen dagelijks weggegooid zag worden, dat ze besloot te onderzoeken of dat echt niet anders kan.

Met haar project gaat ze ziekenhuizen voorlichten over de mogelijkheden om hun plastic footprint op een veilige manier te verkleinen en het personeel daarmee alvast op weg te helpen door middel van een soort starterspakket.

De conclusie van Kim Blommestein is dat ziekenhuizen vooral sinds de jaren 80 steeds meer zijn overgestapt op wegwerpplastic om infecties te voorkomen, maar dat diverse onderzoeken nu aantonen dat de kwaliteit van herbruikbare materialen sindsdien zoveel is verbeterd dat deze een prima alternatief vormen voor wegwerpmateriaal.

Op nummer 3: MAPP

Het studententeam MAPP van de TU Delft is derde geworden. De zeven studenten die regelmatig overal ter wereld deelnemen aan robotcompetities hebben 30.000 euro gewonnen voor de ontwikkeling van zogenaamde swarm bots, ‘zwermen’ robots die ingezet kunnen worden om grote terreinen te inspecteren op de aanwezigheid van zwerfvuil en om relevante data te verzamelen.

In 2019 ontwikkelden deze studenten al de BeachBot, een robot die met behulp van kunstmatige intelligentie het strand afspeurt op zoek naar afval en dat vervolgens opruimt. De focus lag daarbij op sigarettenpeuken, waarvan er alleen al in Nederland elk jaar tien miljoen kilo achteloos wordt weggegooid. Peuken vormen met hun gedeeltelijk van plastic gemaakte filters een grote bijdrage aan de plasticsoep.

De organistatoren

Spronck Foundation en Plastic Soup Foundation zijn beide in Nederland gevestigd en delen met elkaar de missie om een eind te maken aan de plasticvervuiling van onze aarde. Als we niet heel snel in actie komen, zal ons milieu – volgens dit nieuwste wetenschappelijke rapport gepubliceerd in Science – tegen 2040 zijn vervuild met 1,3 miljard ton plasticafval. Al dit plastic valt in steeds kleinere stukjes uiteen en zal in de vorm van micro- en nanoplastics via de lucht, het water en ons voedsel ten slotte ook in ons lichaam terechtkomen.

De wedstrijd

De Young Plastic Pollution Challenge is een voor Nederland unieke wedstrijd die specifiek is gericht op het stoppen van plasticvervuiling bij de bron. De deelname staat open voor in Nederland gevestigde studenten tussen de 18 en 29 jaar, en startups die maximaal twee jaar bestaan. De jury bestaat uit Fionn Ferreira, de Ierse student die in 2019 de Google Science Fair won voor zijn vinding om microplastics uit water te verwijderen; Anne Marieke Eveleens, mede-oprichter en bedenker van de Great Bubble Barrier; Maurits Koning, directeur van investeringsfonds Ponooc; en vertegenwoordigers van de Spronck Foundation en Plastic Soup Foundation.