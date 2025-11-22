Meer dan de helft van de wereldeconomie is afhankelijk van gezonde ecosystemen. Naarmate deze systemen verder verslechteren, komt de basis van onze welvaart en ons welzijn onder druk te staan. Het verlies aan biodiversiteit versnelt, evenals de risico’s voor economieën en bedrijven wereldwijd. Een nieuwe, toonaangevende benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), in samenwerking met PwC Nederland, laat zien dat biodiversiteit snel aan belang wint op de bedrijfsagenda. Toch bevinden de meeste Europese beursgenoteerde bedrijven zich nog in de toezeggingsfase en ontbreken duidelijke maatstaven of meetbare acties. JDE Peet’s voert de ranglijst voor 2025 aan met een score van 79%, gevolgd door Danone (78,4%) en Carrefour (73,6%).

Verlies aan biodiversiteit: wereldwijd bedrijfsrisico

De eerste editie van de Business & Biodiversity Benchmark evalueert 30 Europese beursgenoteerde bedrijven uit de sectoren voeding & dranken, grondstoffenwinning en farmacie. De benchmark rangschikt hun prestaties op strategie, beleid, maatregelen en doelstellingen rond biodiversiteit. Voor het eerst ontstaat zo een sectorspecifiek beeld van hoe bedrijven omgaan met het versnelde biodiversiteitsverlies.

“Deze benchmark is meer dan een ranglijst. Het is een spiegel die we onszelf moeten voorhouden: naarmate ecosystemen verder aftakelen, komt ook de lange termijn stabiliteit van onze economie in gevaar,” aldus Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO. “De resultaten laten zien dat bedrijven het risico erkennen, maar dat slechts weinigen dit omzetten in concrete, meetbare resultaten. Wie veerkrachtig wil blijven, moet biodiversiteit als strategisch kapitaal beschouwen.”

Bewustzijn groeit, maar actie blijft uit

Hoewel 73% van de bedrijven biodiversiteit belangrijk vindt, heeft slechts de helft plannen voor een biodiversiteitstransitie. De meeste doelstellingen blijven vaag, met algemene termen als “geen nettoverlies” zonder duidelijke uitgangspunten of tijdlijnen. Slechts enkele koplopers – waaronder JDE Peet’s, Danone en Carrefour – hanteren indicatoren die specifiek, meetbaar en vergelijkbaar zijn.

Bedrijven in de mijnbouwsector scoren het hoogst, mede door hun directe blootstelling aan regelgeving. In de voedings- en drankensector groeit het bewustzijn, zichtbaar in beleid rond toeleveringsketens. Farmaceutische bedrijven blijven achter. Slechts vier ondernemingen houden rekening met locatie specifieke biodiversiteitseffecten in hun waardeketen, terwijl juist daar de grootste risico’s liggen.

JDE Peet’s presteert het best op biodiversiteit

JDE Peet’s voert de ranglijst voor 2025 aan met een score van 79%, gevolgd door Danone (78,4%) en Carrefour (73,6%). Aan de onderkant van de lijst scoren meerdere bedrijven minder dan 25%, wat een grote kloof tussen koplopers en achterblijvers blootlegt.

“De natuur is geen nicheprobleem. Ze vormt de kern van onze economie, ons welzijn en onze toekomst. Wie biodiversiteit echt wil verankeren in het bedrijfsmodel, heeft leiderschap, creativiteit en lef nodig om buiten de gebaande paden te denken. Met deze benchmark tonen we waar organisaties nu staan en bieden we concrete handvatten om ambitie om te zetten in impact,” aldus Alexander Spek, partner bij PwC Nederland.

Wake-upcall voor het Europese bedrijfsleven

De publicatie komt op een cruciaal moment. Verlies van biodiversiteit wordt inmiddels gezien als het op één na grootste mondiale risico van het komende decennium, direct na klimaatverandering. Aangezien meer dan de helft van het mondiale bbp afhankelijk is van gezonde ecosystemen, worden bedrijven geconfronteerd met serieuze bedreigingen, van instabiele toeleveringsketens tot strengere regelgeving en druk van investeerders.

De benchmark sluit aan bij toonaangevende rapportagerichtlijnen zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) en Science-Based Targets for Nature (SBTN). Daarmee zet ze een nieuwe standaard voor het meten, vergelijken en verbeteren van biodiversiteitsprestaties in uiteenlopende sectoren.

Van woorden naar impact

Het rapport roept bedrijven op om samen met belanghebbenden en lokale gemeenschappen realistische transitieplannen te ontwikkelen, gebaseerd op daadwerkelijke risico’s en praktijksituaties. Ontwikkel gestandaardiseerde meetcriteria en referentiewaarden volgens de methodologieën van TNFD en SBTN, en ga van vage beloften naar concrete prestatie-indicatoren.

De Business & Biodiversity Benchmark 2025 houdt bedrijven een spiegel voor en biedt tegelijk een duidelijk stappenplan: waar staan ze, en hoe kunnen ze het voortouw nemen? De tijd voor betekenisvolle actie dringt. Dit rapport is zowel een waarschuwing als een leidraad voor een natuurpositieve toekomst.