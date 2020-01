Bijna helft boeren wil manier van produceren aanpassen om te verduurzamen

Bijna de helft van de boeren (47%) overweegt over te stappen of is zelfs al overgestapt op een andere manier van produceren, omdat ze willen bijdragen aan de verduurzaming. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners, specialist in klantrelaties in de agrisector, onder 203 Nederlandse boeren. 87 procent van de boeren hoopt bij hun verduurzamingsslag hulp te krijgen van een leverancier. Er wordt binnen de agri-sector veel data verzameld. Deze data kunnen leveranciers inzetten om de boer te ondersteunen.

Erwin van Eeken, Agri-expert bij CRM Partners: “Boeren willen voorop blijven lopen; innoveren en naar de toekomst kijken. Dat ze daar ondersteuning in zoeken, is logisch. Uniek aan de agri-keten is dat alle partijen afhankelijk zijn van die ene ondernemer: de boer. Het is daarom belangrijk dat leveranciers hun bijdrage leveren. Dat kan alleen met data, wat leidt tot inzicht in de boer en goede klantrelaties. Het is voor leveranciers cruciaal om data en klantinformatie goed vast te leggen. Op die manier plukt ieder boerenbedrijf de vruchten van maatwerk innovatie met behulp van de leverancier.”

Smart farming en big data

Smart farming, waarbij boeren onder andere big data verzamelen via slimme sensoren die het productieproces meten, is één van die innovaties die boeren kan helpen. De verzamelde data kunnen boeren en leveranciers gebruiken om hun manier van produceren en de agri-keten aan te passen. In de veeteelt maakt de meerderheid van de ondervraagde bedrijven (52%) hier al gebruik van. Het aandeel bedrijven dat deze techniek gebruikt in de landbouw ligt met 34 procent iets lager. Van Eeken: “Door data in de agrisector te verzamelen en te delen ontstaat er een betere samenwerking tussen boer en leverancier. Dit draagt bij aan een efficiëntere productieketen.”