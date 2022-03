BigMile, leverancier van software voor het calculeren en analyseren van transport-gerelateerde CO2-uitstoot, maakt bekend dat het ISAE3000 certificering heeft behaald. Deze standaard voor security en overige niet financiële informatie toont aan dat de interne beheersprocessen van BigMile ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven.

Met het toenemende gebruik van cloudoplossingen rijst automatisch de vraag of de diensten van aanbieders van deze technologie aantoonbaar veilig zijn. Bedrijven en instellingen moeten door wet- en regelgeving aan steeds meer eisen voldoen. Daarnaast eisen accountants steeds vaker ISAE (International Standard On Assurance Engagements), omdat bedrijven steeds afhankelijker zijn van technologie en het dus belangrijk is om informatieprocessen goed in te richten.

‘We willen kwaliteit leveren en risico’s zo klein mogelijk houden voor onze klanten’, zegt Glenn Taylor, Chief Technology Officer bij BigMile. ‘Met de ISAE 3000-certificering tonen we niet alleen aan dat we onze bedrijfsprocessen en informatiebeveiliging op orde hebben maar ook dat we aanvullende controles hebben geïmplementeerd. We laten zien dat we transportgerelateerde CO 2 -uitstoot op de juist manier uitrekenen en alloceren. De output wordt omgezet in financial reporting, waardoor accountants enkel nog de input hoeven te controleren die door het systeem gaat. Dat is vrij uniek voor een CO 2 -calculatieplatform.’

Internationale standaard

ISAE3000, op meerdere vlakken vergelijkbaar met SOC2 in de Verenigde Staten, is een internationaal erkende standaard. ‘BigMile heeft internationale groeiambities en met het behalen van de ISAE3000 maakt BigMile niet alleen een professionaliseringsslag, maar heeft het nu dus ook een rapport in handen om te kunnen overleggen aan internationale partners’, aldus Taylor.