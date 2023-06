Het landbouwakkoord laat nog op zich wachten, maar er is al wel een bietenakkoord. Twee groenteveredelingsbedrijven, 15 Nederlandse bietentelers en twee verwerkers, samen verantwoordelijk voor ruim driekwart van het marktaandeel van de bieten in de supermarkt en speciaalzaken, lanceren vandaag gezamenlijk de Bietenclub op een samenkomst in De Beleving in Zeewolde. Dit is de aftrap van een ambitieus samenwerkingsverband met een categoriebenadering vanuit de hele keten om de gezonde, duurzame rode biet weer top of mind te maken bij de Nederlandse consument.

Samenwerkingsverband in de hele keten

Bijzonder aan deze nieuwe samenwerking is dat de hele keten betrokken is bij de promotie. De lancering van deze Bietenclub markeert een nieuwe stap in de missie van de betrokkenen om de biet vast onderdeel te maken van het voedingspatroon. Met een stevig samenwerkingsverband van de gehele keten, van zaadveredeling tot verwerking, wordt er niet vanuit een of meerdere merk(en) gefragmenteerd gecommuniceerd, maar vanuit de kracht van de biet zelf.

Biet it: de definitieve comeback van de biet

De komende jaren wordt er onder het motto Biet it gezamenlijk campagne gevoerd. De campagne stelt de lekkere biet centraal en moet deze laagdrempelig en toegankelijk maken. De rode biet is bij iedereen bekend, maar veel mensen (met name jongere consumenten) weten nog niet goed wat ze ermee moeten koken, of hoe ze bieten moeten bereiden. Slechts 1 op de 3 mensen in Nederland eet biet (GfK, 2022), terwijl deze veel voordelen heeft, onder meer op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De biet heeft een lage prijs, is gemakkelijk te telen, leent zich goed voor biologische teelt, is relatief klimaatbestendig, heeft een hoge voedingswaarde en zorgt voor variatie en kleur op het bord. Met de campagne wordt de biet zowel online als offline jaarrond zichtbaar.

Piet van Andel, deelnemende teler en ‘founding father’ van de biologische rode biet in Nederland: “Waar het met het landbouwakkoord tot nu toe verre van soepel gaat, laten wij met de Bietenclub zien dat je ook op productniveau al stappen kan zetten. We geloven echt dat de biet als symbool voor goed en lekker eten, met de lokale duurzame teelt en veel gezonde voordelen, een bijdrage kan leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Gezond en duurzaam eten hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, en de rode biet ligt voor het oprapen als lokaal geteelde oplossing. De Bietenclub bestaat uit een groep echte bietenfans die de kracht van de biet hebben ontdekt, en dat gaan we nu gezamenlijk aan Nederland vertellen!”