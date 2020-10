Betere houdbaarheid versproducten door unieke samenwerking PerfoTec en Oerlemans Plastics

PerfoTec en Oerlemans Plastics gaan samenwerken om de duurzame eigenschappen van verpakking voor groente, fruit en bloemen verder te optimaliseren. De machinefabrikant en verpakkingsproducent creëren een unieke verpakkingstechniek waardoor de houdbaarheid wordt verlengd en daardoor de (voedsel)verspilling wordt gereduceerd; wat en passant kosten bespaart voor afnemers. Vorige week werd de samenwerking tussen beide partijen officieel bekrachtigd bij Oerlemans Plastics in Genderen.

PerfoTec levert een laserperforatiemachine en uitgebreide kennis rond de respiratie (gasdoorlaatbaarheid) van producten uit de land- en tuinbouw. Oerlemans zelf produceert verpakkingsfolie volgens de juiste functionele eigenschappen zoals dikte en samenstelling van het materiaal. Marktpartijen kunnen bij Oerlemans via deze unieke combinatie ervaren hoe hun producten meer rendement gaan opleveren.

Directeur Bas Groeneweg van PerfoTec is enthousiast. “We hebben al voor honderden specifieke producten de optimale condities weten te creëren als het gaat om houdbaarheidsverlenging. Elk product heeft parameters als gewicht, ideale temperatuur en ‘ademhaling’; de respiratie. Deze data zorgen voor een uniek profiel waarbij wij onze laserperforatiemachine uiterst precies af kunnen stellen voor het juiste gaatjespatroon in de verpakking. Oerlemans Plastics voegt als gespecialiseerde folieproducent kennis en productievolume van het duurzame verpakkingsmateriaal toe en zo ontstaat een optimaal product voor zowel onze klanten als die van Oerlemans!”

Productmanager Tibor Tholen heeft vanaf het begin van het traject geloofd in deze samenwerking. “Op deze wijze kunnen we de klant actief helpen bij verbetering van het productresultaat. Kijk naar de PerfoTec voor in kratten en dozen die we nu samen met PerfoTec gaan realiseren. Doordat deze volumeverpakking allerlei soorten groente, fruit en bloemen meteen op de juiste wijze afsluit, blijven deze producten substantieel langer houdbaar. Druiven bijvoorbeeld kunnen zo weken langer houdbaar blijven. Bovendien is er vrijwel geen gewichtsverlies; iets wat belangrijk is om ook de juiste prijs te krijgen als fruithandelaar. En wat te denken over de transportkosten? Vooral voor internationaal transport kan met deze resultaten het product vaak via de goedkopere route over zee.”

In de komende maanden wordt een speciale laserperforatiemachine op de locatie van Oerlemans Plastics in Giessen geïnstalleerd en getest. Beide partijen kijken met vertrouwen uit naar een succesvolle samenwerking, daar de bereikte prestaties alleen maar winnaars gaan opleveren in de land- en tuinbouw!