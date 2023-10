Slinger, een online tool om samen rijden onder bezoekers van evenementen te stimuleren, is een samenwerking aangegaan met het betaald voetbal. Slinger koppelt autobestuurders aan elkaar die tegelijkertijd naar hetzelfde wedstrijd willen afreizen. De tool moet eraan bijdragen dat de ecologische footprint van het bezoeken van een wedstrijd in het betaald voetbal wordt verminderd.

Een voetbalsupporter kan via Slinger als bestuurder een rit aanbieden. Daarbij geeft hij of zij aan voor welke wedstrijd dat is, hoeveel plekken er in de auto beschikbaar zijn en vanaf welke vertrekplaats de auto vertrekt. Vervolgens kunnen mensen die willen meerijden kijken of er vanaf hun vertrekplaats een rit wordt aangeboden. Vanuit het betaald voetbal gaan SC Cambuur, Feyenoord, Willem II, FC Eindhoven, Excelsior, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, FC Groningen, SC Heerenveen, Heracles Almelo, PSV, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, FC Twente, FC Utrecht en FC Volendam met Slinger werken op hun online platforms.

Marianne van Leeuwen (directeur betaald voetbal KNVB): “KNVB Expertise heeft in een eerder stadium de CO2-voetafdruk van BVO’s in kaart gebracht. Deze nulmeting heeft clubs geholpen om een goed overzicht te krijgen van de stappen die zij nog moeten zetten om de overheidsdoelstellingen voor 2030 op het gebied van klimaat te behalen. Met de introductie van Slinger kunnen we als betaald voetbal hier voor een deel invulling aan geven door de mobiliteit rondom wedstrijdbezoeken aanzienlijk terug te dringen. Hiermee spelen we bovendien in op de sportbeleving van de toekomst. Deelmobiliteit sluit met name goed aan bij het reisgedrag van jongeren.”

Marvin Pupping (founder Slinger): “Onze tool is een snelle en eenvoudige manier voor organisaties om hun transport te verduurzamen. De samenwerking met het betaald voetbal zal ons helpen om dit initiatief naar nieuwe hoogten te tillen. Slinger is niet alleen goed voor het milieu, maar voegt ook nog eens een extra dimensie toe aan de evenementenbeleving. Samen rijden zorgt voor extra veel voorpret.”

Slinger is gelanceerd in maart 2023 en is naast voetbal ook actief in de evenementensector, waaronder festivals. Zo heeft Slinger eerder samengewerkt met partijen als Lowlands, Bospop, Popronde, Pukkelpop, Mysteryland, Lago Lago en Concert at Sea. Tijdens de zomerperiode van 2023 werd hiermee 80.000 kilometer aan reisafstanden bespaard, wat gelijkstaat aan twee rondjes om de aarde.

De widget kan binnen slechts 5 minuten in de eigen huisstijl van elke evenementenorganisator op hun website worden geïntegreerd. Ook hebben diverse organisaties de mogelijkheid om een evenement te delen. Bovendien is de applicatie betaalbaar voor organisaties van uiteenlopende omvang.