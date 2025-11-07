Na de oplevering van het eerste grootschalige zeeschip vorige week, tekende het Nederlandse bedrijf Wattlab een contract bij Europort Rotterdam om de luiken van de BRF Froan uit te rusten met hun ingebouwde zonne-energiesysteem. Voor de Noorse familierederij Berge Rederi is dit de kers op de taart, aangezien het schip ’s werelds grootste batterij-aangedreven bulkcarrier wordt. De BRF Froan zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 worden opgeleverd en zal marmer vervoeren van Brønnøy en Visnes naar een productielocatie in Elnesvågen.

Bo Salet, medeoprichter en CEO van Wattlab, is erg trots: “Allereerst bedanken we Berge Rederi voor het vertrouwen in ons systeem – en in ons. Het is een eer dat wij, als scale-up, met ons tweede zeegaande project deel mogen uitmaken van zo’n innovatief schip als de BRF Froan. Bovendien bewijst dit dat er zowel in Nederland als internationaal een reële vraag is naar zonne-energie in de scheepvaart. Het laat ook zien dat onze beproefde technologie klaar is om op grote schaal te worden ingezet.”

Het schip is momenteel in aanbouw en vaart volgende zomer naar Noorwegen. Tijdens een tussenstop in Vlissingen zal Wattlab de 96 Solar Flatracks in één dag installeren. De productie start in mei in hun nieuwe productiefaciliteit in de haven van Rotterdam.

“Voor reders is tijd geld”, aldus Bo. Snelle installatie is cruciaal. Dankzij het slimme ontwerp is de installatie van het systeem eenvoudig, snel en flexibel. Mocht het nodig zijn om het dek vrij te maken voor speciale lading, dan kunnen de Solar Flatracks gemakkelijk worden gestapeld op de voetafdruk van een 20ft container.

Maritieme expertise

Wattlab is momenteel de enige leverancier van zonne-energie die zich 100% richt op de maritieme sector. Maar dat was slechts één van de redenen voor Berge Rederi om voor hun systeem te kiezen. Oivind Berge, eigenaar van Berge Rederi: “De kennis die Bo Salet en Davd Kester hebben over de werking van schepen was cruciaal in ons besluitvormingsproces. Berge Rederi streeft altijd naar innovatie. We waren al bekend met hun recente project voor een Nederlandse reder, dat niet alleen het installatieproces demonstreerde, maar ook de prestaties en werking van het systeem in de praktijk.”

Bo en David begrijpen waar een reder rekening mee moet houden. Ze weten bijvoorbeeld welke schades er kunnen ontstaan ​​en hoe ze die kunnen voorkomen. Ze hebben er ook voor gezorgd dat de bemanning tijdens het laden slechts minimale tijd hoeft te besteden aan het heien van de luiken; het systeem is gebruiksvriendelijk. En, belangrijker nog, de communicatie met hen verloopt soepel. Tot nu toe verloopt onze samenwerking soepel.

Emissievrij schip

Dat de BRF Froan een baanbrekende coaster is, is niet alleen te danken aan de zonne-energie-installatie van Wattlab. Berge Rederi heeft ervoor gekozen om een ​​pionier te zijn in hun markt met een emissievrij schip. De BRF Froan krijgt twee rotorzeilen van 24 x 4 meter, goed voor een gemiddelde besparing van 339 kW per reis.

Het batterijpakket van 23,5 MWh wordt opgeladen in de laadhaven in Remman (Brønnøy) en de loshaven in Elnesvågen. In beide havens worden walstroomvoorzieningen geïnstalleerd. Bovendien is het schip uitgerust met een elektrische graafmachine om emissievrije vrachtoperaties te garanderen.

Foto: Bo Salet (CEO Wattlab), Øivind Berge (Ownr, Berge Rederi)