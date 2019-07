Ben jij al activist? Nieuw boek over organisatieverandering in de betekeniseconomie

In haar nieuwe boek Ben jij al activist?, dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd met een avond in Pakhuis de Zwijger, roept An Kramer organisaties op om het roer om te gooien en actuele maatschappelijke vraagstukken in hun business centraal te zetten. In de betekeniseconomie staat winst niet meer voorop, maar gaat het om maatschappelijke impact. Dat begint klein. Geraakt door misstanden en geïnspireerd door innovatieve oplossingen zetten mensen zich in voor een duurzame en sociale samenleving. Iedereen kan activist zijn, ongeacht positie of rol. Dit maakt organisaties bovendien ook aantrekkelijker voor zowel klanten als medewerkers.

Vanuit jarenlange ervaring als veranderkundige rekt Kramer je denken op en reikt ze je verrassende, direct uitvoerbare opdrachten aan waarmee je onmiddellijk impact op jouw organisatie hebt.

Ben jij al activist? is een praktisch en visionair boek voor iedereen in organisaties, ongeacht positie of rol, die wil bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving.

‘Vanaf morgen denk je groot en begin je klein. Dit boek geeft inspiratie en houvast om in actie te komen. Het laat zien wat je wél kunt doen.’ – Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland

‘Elk voorbeeld, elk idee, elke suggestie blijft onderzoekend en maatwerk. Het boek zet me aan om na te denken over mijn activisme en inspireert me om het verder vorm te geven.’ – Hans Vermaak, associate partner Twynstra Gudde

An Kramer is zelfstandig veranderkundige, organisatieactivist en docent. In 2017 schreef ze het boek Olifantenpaadjes, over de kracht van de informele organisatie. Daarnaast is ze als onderzoeker en docent verbonden aan Sioo en het lectoraat Change Management van de Haagse Hogeschool.

Bestel het boek online