In een cruciale fase van de onderhandelingen over het Omnibus Vereenvoudigingspakket bundelen EFAMA, Eurosif en PRI hun krachten om te pleiten voor een geloofwaardige en proportionele vrijwillige standaard voor duurzaamheidsrapportage voor bedrijven met meer dan 250 werknemers die buiten de reikwijdte van de CSRD vallen. Deze minimale vrijwillige standaard zou financiële instellingen, inclusief beleggers, toegang geven tot zinvolle duurzaamheidsgerelateerde informatie die cruciaal is voor hun investeringsbeslissingen.

Waarom is dit belangrijk?

ESG-gegevens zijn essentieel voor weloverwogen investeringsbeslissingen en het beoordelen van duurzaamheidsrisico’s. Het huidige voorstel van de Europese Commissie dreigt echter veel bedrijven uit te sluiten die al rapporteren onder de Richtlijn Niet-financiële Rapportage (NFRD)/CSRD, waardoor datalacunes en marktfragmentatie ontstaan. Bovendien is het gebruik van de Voluntary Standard for SMEs (VSME) als basis voor vrijwillige rapportage voor niet-kmo’s niet geschikt voor het beoogde doel. De VSME is ontworpen voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 250 werknemers) en mist de gedetailleerdheid en betrouwbaarheid die nodig zijn voor rapportage aan grotere bedrijven en financiële marktdeelnemers als gebruikers van informatie. De toepassing ervan als waardeketenlimiet kan de informatie die voor beleggers beschikbaar is verder beperken.

Onze aanbevelingen

Om ervoor te zorgen dat beleggers toegang hebben tot zinvolle, beslissingsgerichte ESG-gegevens over een breed scala aan bedrijven en hun volledige waardeketen, stellen onze organisaties voor dat de vrijwillige rapportagestandaard gebaseerd is op de herziene Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dit initiatief beoogt proportionele en schaalbare vereisten te bieden die bedrijven – met name groeiende bedrijven – in staat stellen geleidelijk over te stappen op verplichte duurzaamheidsrapportage. Door de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van zowel vrijwillige als verplichte ESG-informatie te verbeteren, zal de standaard helpen om kritieke datalacunes te dichten en meer transparantie te bevorderen. Uiteindelijk zal dit doelgerichte raamwerk de groei van duurzame financiering ondersteunen, weloverwogen investeringsbeslissingen mogelijk maken, het risico op greenwashing verminderen en zorgen voor blijvende toegang tot kapitaal voor Europese bedrijven die zich bewegen in het veranderende regelgevingslandschap.

Ilia Bekou, Regulatory Policy Advisor van EFAMA, merkte op: “Ons voorstel aan de EU-wetgevers voor een vrijwillige standaard is erop gericht de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van duurzame informatieverschaffing te waarborgen, een soepelere overgang naar verplichte rapportage te ondersteunen en financieringsmogelijkheden en marktgroei voor EU-bedrijven te bevorderen.”

Pierre Garrault, Senior Policy Advisor van Eurosif, merkte op: “Door de reikwijdte van bedrijven die onderworpen zijn aan verplichte duurzaamheidsrapportage met meer dan 80% te verkleinen, loopt het Omnibus-initiatief het risico beleggers in het ongewisse te laten. Een vrijwillige, op maat gemaakte standaard voor small- en midcaps is essentieel om ESG-datalacunes te verkleinen en weloverwogen investeringsbeslissingen en risicobeheer te ondersteunen.”

Elise Attal, Policy Head van PRI Europe, merkte op: “Beleggers hebben beslissingsgerichte duurzaamheidsinformatie nodig om hun kapitaalallocatiebeslissingen te sturen. Een passende, vrijwillige standaard voor bedrijven die vanwege de wijziging in de reikwijdte niet langer zullen rapporteren onder CSRD, zal belangrijk zijn. Dit zou de ad-hoc verzoeken om duurzaamheidsgegevens die bedrijven van beleggers ontvangen, beperken en hun toegang tot duurzame financiering waarborgen.”