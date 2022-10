ESG- en duurzaamheidsadviesbureau, Simply Sustainable, heeft vandaag aangekondigd dat het haar activiteiten uitbreidt naar Nederland om daarvandaan de Nederlandse markt en haar Europese klanten te bedienen.

Sinds de oprichting in 2010 helpt Simply Sustainable toonaangevende bedrijven bij het opstellen en uitvoeren van ambitieuze en haalbare transitieplannen voor de realisatie van hun duurzaamheidsdoelen en de transitie naar net-zero emissies.

Amsterdam is de poort naar Europa, strategisch gelegen tussen de grootste economieën van het continent. Simply Sustainable’s activiteiten in Nederland zullen geleid worden door de Country Manager, Sytze Dijkstra, die zich aansluit bij het bedrijf met meer dan 15 jaar ervaring in onderzoek en advies in duurzaamheid en de energietransitie. Gedurende zijn carrière heeft Sytze bedrijven en overheden wereldwijd geadviseerd over strategie voor verduurzaming en verantwoord werken, onder andere in zijn vorige rol in Sustainability Thought Leadership bij Accenture.

Sytze Dijkstra, de nieuwe Country Manager, over de rol van Simply Sustainable in Nederland: “De noodzaak en urgentie voor verduurzaming zijn groter dan ooit, en veel bedrijven ervaren dit dagelijks. Er is enorm veel te doen, en Nederlandse bedrijven zijn zich hiervan zeer bewust. Simply Sustainable, met haar 12-jaar ervaring in Groot-Brittannië, brengt een unieke combinatie van diepe duurzaamheidskennis, professionele aanpak en persoonlijke en toegespitste dienstverlening, die nu nodig is om duurzaamheidsstrategie in de organisatie te integreren en voortgang naar de bedrijfsdoelen te versnellen. Ik kijk er enorm naar uit om, samen met een zeer getalenteerd team, onze bijdrage te leveren.”

Amsterdam’s positie als een van de duurzaamste en best-verbonden steden ter wereld maakt het een uitermate geschikte internationale basis voor Simply Sustainable, in lijn met de waarden van het bedrijf.

Naast de uitbreiding naar Amsterdam heeft Simply Sustainable ook haar managementteam versterkt. Jane Cumisky sluit zich aan als Managing Consultant voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Zij brengt meer dan 20 jaar ervaring in het adviseren van bedrijven in duurzaamheidsstrategie en -communicatie. RoseMarie Egglesfield, die de overstap maakt na meer dan 20 jaar in sales, business development, marketing en customer service bij ExxonMobil, neemt de leiding over de zakelijke kant van de bedrijfsvoering, met verantwoordelijkheid voor client development en marketing.

Ook Nicola Stopps, Simply Sustainable’s CEO, reageerde op de uitbreiding: “Simply Sustainable has grown exponentially since launching in 2010. I’m extremely proud of this growth driven by the quality and technical expertise of the Simply Sustainable team as well as the support of our multi-sector client portfolio. The opportunity to bring Simply Sustainable to new markets has been an ambition of mine for some time and I’m delighted to be opening our first international base in Amsterdam with three solid recruits in Sytze, Jane and RoseMarie.”