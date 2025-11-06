Koplopers die vandaag het verschil maken in vastgoedverduurzaming moeten vaker in de schijnwerpers komen te staan. Dat is precies wat de CBRE Sustainability Award doet: inspireren door te laten zien welke toekomstbestendige oplossingen mogelijk zijn. De winnaar werd bekendgemaakt tijdens de Klimaattop GO: Behandelhuis De Dries in Warnsveld.

Belang van de CBRE Sustainability Award

De gebouwde omgeving speelt een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering — en de tijd dringt. Terwijl de druk op energie, grondstoffen en ruimte toeneemt, moeten we nú inspireren, zodat opschaling met innovatie mogelijk is. Daarom zoekt de CBRE Sustainability Award voorlopers die vandaag het verschil maken: dat kan een unieke samenwerking zijn, vernieuwend concept of innovaties die verduurzaming versnellen.

Impact op welzijn van mensen

Behandelhuis De Dries (Warnsveld): een flexibel, energiezuinig zorggebouw waarin comfort en circulariteit samenkomen. In de nieuwbouw zijn materialen die vrijkwamen uit het te slopen gebouw hergebruikt, zoals gevelbakstenen, plafondplaten, installatiecomponenten.

De vakjury, bestaande uit Rosalie de Visser, Jonathan van den Hurk, Daniël van der Flier, Robbin Smeets en Wim Kooyman oordeelde over het behandelhuis De Dries dat er naast toepassing van duurzame energieopwekking ook aandacht is voor het hergebruik van materialen en een ecologisch verantwoord en biofilisch ontwerp. Daarnaast prees de jury de impact die De Dries maakt op het welzijn van mensen.