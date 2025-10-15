De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) heeft, op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), een notitie opgesteld over natuurlijk begraven op reguliere begraafplaatsen. Onder de Nederlandse bevolking is een toenemende interesse in natuurlijk begraven. Deze milieuvriendelijke manier van afscheid nemen past bij een groeiend bewustzijn over duurzaamheid en natuurbehoud.

Toenemende interesse in natuurlijk begraven

Onder de Nederlandse bevolking is een toenemende interesse in natuurlijk begraven. Deze milieuvriendelijke manier van afscheid nemen past bij een groeiend bewustzijn over duurzaamheid en natuurbehoud. Op veel bestaande – gemeentelijke – begraafplaatsen is voldoende potentiële ruimte om natuurlijk te begraven. Deze notitie is bedoeld als leidraad voor gemeenten die stappen willen zetten richting een duurzamere aanpak van begraven op hun eigen begraafplaats. Gemeenten kunnen hiermee opties voor natuurlijk begraven verkennen en vervolgens integreren in hun bestaande begraafplaatsvoorzieningen.

Bijdrage aan duurzaamheid en biodiversiteit

Als gemeenten op deze veranderende wensen van burgers inspelen door hun bestaande begraafplaats aan te passen en ruimte te bieden aan natuurlijke graven, dragen ze bij aan het behoud van groene ruimtes en het verminderen van de ecologische voetafdruk van uitvaarten.

Daarnaast biedt natuurlijk begraven ook de mogelijkheid om de biodiversiteit te vergroten, doordat het gebied op een natuurlijke manier kan worden ingericht en beheerd. Het gebruik van inheemse planten en bloemen kan bijvoorbeeld bijdragen aan het behoud van lokale flora en fauna. Bovendien kan het herinrichten van bestaande begraafplaatsen een kostenbesparende en efficiënte aanpak zijn die ten goede komt aan de gemeenschap. Het gebruik van biologisch afbreekbare materialen zal de ecologische impact verder minimaliseren. Dit sluit aan bij de bredere trend van een meer milieuvriendelijke en bewuste levensstijl, waarbij mensen ook in de dood een duurzame keuze willen maken.

De LOB benadrukt dat de transitie naar natuurlijk begraven niet alleen een kwestie is van fysieke aanpassing, maar ook van culturele en sociale verandering. Het is belangrijk dat gemeenten de gemeenschap betrekt bij het proces, door middel van voorlichting en dialoog, om zo draagvlak te creëren en ervoor te zorgen dat de wensen en behoeften van de burgers worden gerespecteerd. Op deze manier kunnen we samen werken aan een toekomst waarin respect voor de natuur en de wens voor een milieuvriendelijke laatste rustplaats hand in hand gaan.