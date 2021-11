Been Management Consulting is B Corp

Been Management Consulting bereikt een belangrijke mijlpaal in haar duurzame missie. Het consultancybedrijf is nu een Certified B Corp en is officieel een bedrijf dat de kracht van ondernemen gebruikt om een meer inclusieve en duurzame economie te bouwen. Been Management Consulting is hiermee onderdeel van een wereldwijde beweging van doing-business-for-good bedrijven, zoals Ben & Jerry’s, Patagonia, Dopper, Auping en Triodos Bank. Waarom is dit zo’n belangrijke mijlpaal? En wat kunnen anderen leren van deze reis?

De hoogste standaarden

Als B Corp voldoet Been Management Consulting aan de hoogst geverifieerde standaarden op voor onze sociale en duurzaamheidsprestaties, transparantie en verantwoording. Een B Corp certificaat ontvang je niet zomaar. Het certificeringsproces staat bekend als zwaar. Het gebruikt betrouwbare, uitgebreide, transparante en onafhankelijke standaarden op sociaal en duurzaamheidsvlak. Meer hierover op de B Corp website.

Onderdeel van onze missie

Roel Beentjes, managing partner van Been Management Consulting, vertelt waarom het voldoen aan deze standaarden zo belangrijk is: “We willen de drijvende kracht zijn achter veranderingen in organisaties, zodat we hen helpen om positieve impact te maken op de maatschappij. In 2002 hebben we onszelf als doel gesteld om in 2024 100% van onze projecten een positieve impact te laten hebben. Het zijn van een B Corp helpt ons in deze ambitieuze missie.”

Een holistische benadering

Om een B Corp te worden, worden de prestaties van een bedrijf gemeten in vijf onderdelen: governance, medewerkers, klanten, gemeenschap community en het milieu. Esther Eijkemans, de consultant verantwoordelijk voor het certificeringsproces: “Deze vijf categorieën staan voor duurzaamheid in de breedste zin. Het gaat veel verder dan het reduceren van je CO2-uitstoot en neemt alle aspecten van ‘doing good’ mee. Het past goed bij de manier waarop we bij Been Management Consulting denken: ook wij gebruiken altijd een holistische benadering.”

Onze eigen transformatie

Om aan de hoge standaarden te voldoen, is het bedrijf zelf transformatieproces ingegaan, waarbij het haar eigen methodiek toepaste. Esther vertelt: “In 2020 zijn we gestart met het vergroten van onze eigen kennis op het vlak van duurzaamheid, door experts te interviewen en cursussen en opleidingen te volgen. Daarna hebben we een nieuw ecosysteem gebouwd met leiders en partners in duurzaamheid; onze Xpedition to the Source is daar een mooi voorbeeld van. Ook geloven we dat kleine acties grote impact hebben. De volgende stap was het veranderen van ons gedrag en ‘mindset’ via ‘micro-actions’. Dat zijn kleine aanpassingen die ons op dagelijkse basis herinneren aan onze duurzame missie. De laatste stap was het opnieuw bepalen en meten van onze ‘impact improvement’ op onze projecten. Nu kijken we nog breder naar onze impact op onze opdrachten.”

In goed gezelschap

Er zijn meer dan 4.000 B Corps in 153 sectoren en 77 landen wereldwijd. En dat worden er steeds meer. Bekende B Corps zijn Ben & Jerry’s, Patagonia en Coursera. Er zijn ook veel bekende Nederlandse B Corps, zoals Fair Phone, Tony Chocolony, Triodos Bank, We Transfer, Auping, Dopper, Ace & Tate en Snappcar.

Anderen helpen met hun verandering

Roel voegt toe: “We hebben samen een gemeenschappelijk doel: een nieuwe definitie van succes in het bedrijfsleven. We vinden het geweldig om bedrijven te helpen in deze systemic change. We zijn dan ook officieel partner van de B Corp Way; een groep ervaren B Corps die andere bedrijven helpt in hun transformatieproces. We zijn officieel partner in de categorieën: B in the Boardoom, Radical Transformation en The SDGs and B.”