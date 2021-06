De vraag naar het aantal elektrische voertuigen stijgt snel en zal blijven stijgen, dit maakt dat de behoefte naar laadpalen groeit. Elektrische rijders willen kunnen laden op locaties waar ze graag tijd doorbrengen. Of het nu gaat om vakantieparken, sportclubs of op kantoor. Maar onderzoek wijst uit dat bedrijven de investering toch niet willen maken. Hoe zit dit?

Met het oog op de snelheid van de technologische ontwikkelingen voor laadtechnologie is een laadpaal uit 2021 hoogstwaarschijnlijk in 2025 alweer gedateerd. En met de komst van steeds meer as-a-service diensten, waar gebruik wordt verkozen boven bezit, is het volgens Jeroen van de Ven, oprichter van startup REVOLT, onlogisch dat bedrijven nog kiezen om te investeren in kostbare laadtechnologie die de komende jaren in hoog tempo doorontwikkeld. Vorig jaar besloot REVOLT zich in te zetten voor een radicale transitie om duurzame mobiliteit verder te brengen. REVOLT is de eerste in de markt die laadpalen als een service aanbiedt en daarmee een alles-in-een laadoplossing voor bedrijven in handen heeft.

Uit onderzoek van REVOLT, gehouden onder facility managers van bedrijven met een wagenpark groter dan 25 auto’s, blijkt dat bedrijven moeite hebben met het elektrificeren van hun wagenpark. “Bedrijven willen laadpalen, maar willen niet de investering doen”, zegt Jeroen van de Ven. “Met dit gegeven en vanuit de groeiende vraag naar laadpalen, laadoplossingen en laadcapaciteit is REVOLT ontstaan. We zien bedrijven struggelen met het elektrificeren van hun wagenpark en alles wat erbij komt kijken. Met REVOLT bieden we een alles-in-één laadpaalabonnement waarmee we bedrijven de juiste laadoplossing bieden.”

Van bezit naar gebruik

REVOLT wil de laadpalenmarkt veranderen met een alles-in-één laadpaalabonnement. Ze leveren de laadoplossing in abonnementsvorm waarmee het bedrijven volledig kan ontzorgen en elektrificatie van het wagenpark mogelijk maakt. Je doet geen grote investering, maar betaalt een vast of flexibel bedrag per maand voor de gebruiksoplossing. De abonnementenservice van REVOLT zorgt ervoor dat bedrijven altijd beschikken over de laatste laadtechnologie en betalen zij alleen voor het gebruik een bedrag per maand per laadpaal. Door het toevoegen van digitale out-of-home advertenties op de laadpaal kunnen de abonnementskosten laag blijven. Met de opbrengsten van de advertenties verdient REVOLT de investering terug waardoor bedrijven minder dan 65 procent terugbetalen, dit maakt het as-a-service model compleet. Daarnaast zijn de laadpalen een nieuw middel voor adverteerders om hun doelgroep te bereiken en zorgen ze voor een hoogwaardige uitstraling op kantoren en andere bestemmingslocaties.

Regulering van het energienetwerk

Bij een toenemende vraag ontstaat ergens anders vaak een tekort. In het geval van de versnelde elektrificatie van wagenparken begint laadvermogen een issue te worden. “Meer elektrische auto’s betekent meer laadpalen en meer laadpalen betekent meer stroom. De hoeveelheid stroom die nodig is past niet altijd in het energienet van bedrijven. Dan heb je netverzwaring nodig. Dat is niet alleen heel kostbaar, maar kan wel 9 maanden tot 3 jaar duren voordat het geregeld is. Zolang willen bedrijven niet wachten,” zegt van de Ven. Om in de nabije toekomst het capaciteitsprobleem van bedrijven op te lossen, heeft REVOLT in samenwerking met Northvolt en Pon Power een mobiele batterij ontwikkeld die bedrijven voorziet van flexibele energieopslag. “Met de REVOLT batterijen kunnen bedrijven stroom opslaan en inzetten wanneer nodig zonder een grote investering te doen.”

Impact maken

Om bedrijven te helpen verduurzamen, lanceert REVOLT het samenwerkingsplan ‘Samen laden we verder’, waarbij ze gratis laadpalen aanbieden aan bedrijven die een bijdrage leveren aan de maatschappij. “Komende jaren willen we de verduurzaming van mobiliteit versnellen en zo CO2 uitstoot verlagen door altijd en overal energie beschikbaar te maken voor duurzame mobiliteit”, zegt van de Ven. “Om dit te realiseren bundelen we onze krachten en bieden we gratis laadpalen aan. Zo maken we ons laadnetwerk zo toegankelijk mogelijk en helpen we bedrijven om een emissieloze parkeerplaats in 2030 te realiseren”. Organisaties kunnen zich inschrijven via www.samenladenweverder.nl.