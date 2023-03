De provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht starten met slim laden. Met deze techniek laden elektrische rijders hun auto automatisch op als er veel groene stroom beschikbaar is. Dus als het hard waait of de zon volop schijnt. “Hiermee zetten we een grote stap in het elektrisch rijden en de energietransitie”, aldus Huib van Essen, gedeputeerde van de provincie Utrecht. “Want wie slim laadt, zorgt ervoor dat zonne- en windenergie beter worden benut. En je help er het overvolle elektriciteitsnet mee te ontlasten. Nergens in de wereld is slim laden al op deze schaal toegepast.” Met laadpaalexploitant TotalEnergies wordt het aantal slimme laadpalen snel uitgebreid. Deze zomer kun je al slim laden bij 1000 laadpalen.

Beter gebruik van groene stroom

In Noord-Holland, Flevoland en Utrecht werken gemeenten samen aan meer laadpalen op straat. Bij elke laadpaal kunnen twee auto’s tegelijk laden. Zo zijn er al meer dan 10.000 laadpunten aangelegd. Elektrische rijders laden hier nu al gegarandeerd met groene stroom, maar met de groen laden-techniek gebeurt dit vooral als het groene stroomaanbod groot is. Op dat moment wordt de auto met hogere snelheid geladen. Omgekeerd werkt het ook. Neemt het groene stroomaanbod af – bijvoorbeeld als de wind wegvalt – dan wordt wat langzamer geladen.

Volle accu

In de gemeenten Zeist en Dijk en Waard is getest. Het slim laden werkt goed en is betrouwbaar. Nu is het zaak om op te schalen. Het doel is dat alle laadpalen in de drie provincies slim kunnen laden en dit de norm wordt. Zo maken elektrische rijders optimaal gebruik van groene stroom en wordt elektrisch rijden nóg duurzamer. Automatisch, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Uitgangspunt blijft dat je ervan op aan kunt dat je met een volle accu op weg kunt. De ervaring in Zeist en Dijk en Waard laat zien dat elektrische rijders niets of nauwelijks iets van het slim laden merken. Wie zich daar toch zorgen over maakt of haast heeft, kan het slim laden ‘uit’ zetten.

Stabieler stroomnet

Winst van slim laden is ook dat dit bijdraagt aan een stabieler stroomnet. Pieken op het net kunnen worden afgevlakt door juist dan te laden. Bijvoorbeeld als het hard waait en er veel windenergie wordt opgewekt, maar de vraag naar stroom laag is. Meestal is de stroomprijs dan ook laag. Jan de Reus, gedeputeerde van de provincie Flevoland: “In de toekomst willen we dat elektrische rijders hier via lagere laadtarieven van gaan meeprofiteren. Slim laden houdt dus veel moois in. We zijn er bijzonder trots op. Met slim laden zetten we internationaal de toon en zorgen we samen voor een efficiënter gebruik van groene stroom, minder CO2-uitstoot en een beter klimaat voor ons allemaal.”

Foto: Jan de Reus – Gedeputeerde Provincie Flevoland