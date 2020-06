Bedaffair lanceert assortiment 1e circulaire biobased matrassen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen ter wereld

Bedaffair presenteerde deze week (16 juni 2020), tijdens het online New Economy Now festival in Pakhuis de Zwijger, een assortiment van 5 circulaire biobased matrassen op de markt; pocketvering en natuurlatex matrassen. Het assortiment circulaire biobased matrassen is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Door de authentieke ambachtelijke productie, vrij van lijm en plastic, zijn deze matrassen 100% te recyclen. Alle natuurlijke materialen zijn geschikt voor hergebruik. Met deze innovatie zet het Nederlandse bedrijf een toonaangevende stap in transitie naar een circulaire economie. De 100% matrasrecycling voor Bedaffair’s natuurlijk matrassen is direct toepasbaar en lost hiermee het plastic matras recycling probleem op.

Momenteel wordt 35% van de 1,6 miljoen afgedankte matrassen in Nederland gerecycled. Van deze PU (polyurethaan) matrassen is maximaal 85% te recyclen. Bedaffair’s natuurlijke matrassen zijn resistenter tegen vuil en eenvoudiger te reinigen voor hergebruik. Door een uniek samenwerking met Matras Recycling Europe worden álle materialen van Bedaffair’s natuurlijke matrassen hergebruikt. Hiermee is het Noordhollandse Bedaffair een toonaangevende en grote speler in de transitie naar een duurzame circulaire biobased economie.

Matrassen die duurzaam zijn in teelt, productie, gebruik en afvalfase

Bedaffair vind het belangrijk om matrassen aan te bieden die duurzaam zijn in de hele kringloop. De natuurlijke, biobased, grondstoffen kunnen hergebruikt en gerecycled worden. De pocketvering matrassen gaan tot 5x langer mee dan reguliere matrassen. De natuurlatex matrassen 10 – 15 jaar. De circulaire matrassen zijn niet duurder dan andere kwaliteitsmatrassen. De natuurlijke materialen zijn van biologische teelt en dierhouderijen en voorzien van duurzame keurmerken. Een waarborg voor de bewuste consument zodat deze weet dat de matrassen vrij van schadelijke stoffen zijn, beter voor de aarde en er een eerlijke prijs is betaald aan de allerarmsten. Binnen het ruime aanbod heeft de consument ook keuze uit een soft, medium en firm variant.

Hergebruik van grondstoffen bij productie

Bij de productie reduceert en hergebruikt het bedrijf hernieuwbare grondstoffen zoals wol, katoen en natuurlatex. Het knipafval van katoen en wol werd verzameld zodat er nieuw materiaal van gemaakt wordt dat weer gebruikt wordt in de matrassen. Van het snij-afval van natuurlatex worden vullingen voor hoofdkussens gemaakt.

Enthousiasme bij matrasrecycling bedrijf

Matras recycling bedrijven worstelen met het recyclen van de huidige PU matrassen. Van de 1,6 miljoen matrassen waarvan 35% gerecycled wordt, is de mogelijkheid voor hergebruik maximaal 85%. Op de vraag van Bedaffair voor de innovatie ontwikkeling om natuurlijke matrassen te gaan recyclen, waarbij álle materialen hergebruikt kunnen worden, bedacht de Ruud Kortink, DGA van Matras Recycling Europe zich geen moment. Hij reageerde direct op de vraag van Bedaffair, waaruit een unieke samenwerking ontstond.

“Bij de recycling van gebruikte matrassen komen we een enorme verscheidenheid van materialen en bevestigingsmethoden tegen. Wij streven naar een maximaal hergebruikpercentage en dat lukt met veel van de huidige matrassen voor ongeveer 65 tot 85% van de materialen. Daar waar dat niet lukt, komt dat doordat de materialen verlijmd zijn of zodanig verbonden, dat ze niet goed te scheiden zijn. Ook lukt het soms niet, omdat we niet weten wat de materiaalsamenstelling is, of de vervuilingsgraad te hoog. Daar zijn de matrassen, gemaakt van natuurlijke materialen goede uitzonderingen op. Vaak wordt met een label aangegeven dat het enkel natuurlijke materialen zijn. De vervuilingsgraad in de materialen is lager en lijmen worden veel minder toegepast. Daarmee zijn de materialen vaker herbruikbaar.”, aldus Ruud Kortink, “In onze unieke samenwerking met Bedaffair zullen zij natuurlijke matrassen aanleveren in een badge. De natuurlijke materialen van deze matrassen zijn resistenter tegen vervuiling en eenvoudiger te reinigen voor hergebruik. Bovendien geeft het bedrijf de samenstelling van elk matras gedetailleerd weer. Plus alle Bedaffair matrassen worden niet verlijmd waardoor álle materialen herbruikbaar zijn.”

“Ik ben enorm blij met de samenwerking met Matras Recycling Europe. De transitie moet worden versneld en mijn 100% circulaire initiatief kan worden opgeschaald.”, aldus Marjolein Vaders, eigenaar Bedaffair. “Het akkoord van minister Stientje van Veldhoven en de grote matrasproducenten om 75% matrassen te recyclen in 2028 is goed bedoeld. Maar dit akkoord spreekt alleen over PU (plastic) matrassen. Terwijl matrassen van puur natuurlijke materialen 100% recyclebaar zijn. En over natuurlijke matrassen wordt in het akkoord niet gesproken. Een gemiste kans op écht innovatie. Juist nu moeten we ons inzetten om vervuilende producten niet te verbeteren, maar om écht te innoveren. Als we werkelijk circulair en duurzaam willen zijn. Met mijn 26-jarige expertise deel ik graag mijn kennis.”