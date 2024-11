Met de nieuwste innovatie van BCD Travel kunnen klanten duurzaamheids- en CO2-doelen stellen, gedragsverandering bij reizigers stimuleren, CO2-belasting heffen of kosten voor CO2-reductie en -verwijderingsprojecten toewijzen aan het verkooppunt, en rapporteren over emissies en voortgang. Het aanbod zal beschikbaar en relevant zijn voor alle klanten, ongeacht hun vooruitgang op het gebied van duurzaam reizen.

Voor klanten die op zoek zijn naar ondersteuning op het gebied van duurzaamheidsstrategie en verandermanagement, en naar geavanceerdere analysetools, is Advito, de adviesafdeling van BCD, er om te helpen met hun duurzaamheidsexperts.

“BCD hecht veel belang aan duurzaamheid. Toch was het voor onze klanten een uitdaging om hun reisprogramma’s duurzamer te maken”, zegt April Bridgeman, senior vice president bij BCD Travel en managing director bij Advito. “Tot nu toe moesten ze veel tijd en energie steken in het identificeren, selecteren en inzetten van verschillende duurzaamheidsaanbieders die moeilijk te combineren of te integreren zijn in hun reisprogramma’s. Samen met SQUAKE besloten we om het proces te vereenvoudigen door gefragmenteerde functies en leveranciers samen te brengen. En gaandeweg hebben we ook een aantal nieuwe functies toegevoegd.”

Hoe het werkt

BCD is een samenwerking aangegaan met SQUAKE, een toonaangevend bedrijf op gebied van klimaattechnologie, om maatregelen met betrekking tot CO2-uitstoot te optimaliseren voor de verschillende tools en touchpoints in de reisbranche. Hierdoor kunnen zakenreisprogramma’s centraal doelen stellen, duurzaamheidsrichtlijnen bepalen om deze doelen te bereiken en deze beschikbaar maken via online en offline boekingskanalen voor alle werknemers.

Het technologiebedrijf heeft tools ontwikkeld voor actieve stimulerings- en sturingsfeatures binnen BCD’s gebruikersinterfaces voor reisadviseurs en online boekingtools. De tool motiveert zakenreizigers om minder en beter te reizen. Het maakt hen bewust van de uitstoot van vliegen, treinreizen, hotels en grondvervoer via verschillende berekeningsmethoden, en toont ook de CO2-kosten van elke reis.

Hoewel het CO2-verbruik van verschillende reisopties al enige tijd zichtbaar is in online boekingtools, was het moeilijk om dezelfde methodologie te gebruiken op het verkooppunt, in reisschema’s, facturen en rapportage. Het nieuwe aanbod lost dit probleem op.

BCD heeft nu geautomatiseerde oplossingen voor bedrijven die een daadwerkelijke CO2-belasting willen heffen of reizigers willen verplichten om voor elke reis te investeren in een CO2-reductieproject of SAF (duurzame vliegtuigbrandstof). Het aanbod omvat verkooppunten en geïntegreerde kostentoewijzingsopties, inclusief SAF-inkoop of CO2-compensatiecertificaten.

Naast het stimuleren van gedragsverandering bij reizigers, bieden BCD en SQUAKE ook tools voor CO2-budgettering, prognoses en rapportages om klanten te helpen koolstofdoelstellingen te bepalen en te beheren. Dit is essentieel om te voldoen aan wettelijke rapportagevereisten zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

“Ons doel is om maatregelen met betrekking tot CO2-emissies in te bedden in de kernprocessen en de uitvoering van duurzaamheidsbeleid te vereenvoudigen middels onze technologie”, zegt Philipp von Lamezan, CEO van SQUAKE. “SQUAKE is er trots op samen te werken met BCD Travel, een gerenommeerd bedrijf dat onze denkwijze deelt om duurzaamheid voorop te stellen en uitdagingen op het gebied van CO2-uitstoot voor meer klanten op te lossen, en zo een betere toekomst te creëren.”

Voordelen

BCD is de eerste TMC in de zakenreisbranche met een uitgebreid en volledig geïntegreerd duurzaamheidsaanbod dat volledige transparantie biedt op het verkooppunt, of de boeking nu online of via een reisadviseur plaatsvindt. Reizigers kunnen rekenen op een consistente ervaring en begeleiding op gebied van duurzaamheid bij elke stap van de reis. Door middel van betrouwbare gegevens en gedragsveranderingen kunnen bedrijven de uitstoot van zakenreizen verminderen.

Het duurzaamheidsaanbod van BCD helpt bij de naleving van CSRD, dat het stellen van doelen, het bewaken van de voortgang en een basis CO2-rapportage vereist. Travelmanagers kunnen de parameters voor hun beleid instellen en hun voortgang bijhouden en rapporteren.

Beschikbaarheid

De duurzaamheidsoplossing van BCD wordt momenteel getest bij Siemens en zal in het eerste kwartaal van 2025 beschikbaar zijn voor zakelijke klanten.