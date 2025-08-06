Battolyser Systems en VDL Hydrogen Systems zijn overeengekomen hun activiteiten samen te voegen tot één bedrijf om de eerste volledig flexibele elektrolyser voor grootschalige industriële toepassingen op de markt te brengen. Het gefuseerde bedrijf zal de elektrolyser ontwikkelen en op de markt brengen met VDL Groep als partner voor de productie van de stack. Er lopen pilotprojecten met industriële klanten, gevolgd door demonstraties op ware grootte en commerciële opschaling.

De kosten van groene waterstof zijn nog steeds te hoog voor massale toepassing en verdere innovatie en schaalvergroting zijn nodig om de waterstofeconomie te ontsluiten. Zowel VDL Hydrogen Systems als Battolyser Systems ontwikkelen een nieuwe alkalische elektrolyser onder druk, waarbij VDL Hydrogen Systems zich richt op hoge capaciteit en Battolyser Systems op flexibiliteit om waterstof tegen de laagste kosten te leveren. Een bundeling van krachten zal de productconcurrentiepositie en de mogelijkheid om op schaal te leveren aan industrieën zoals e-fuels, staal en nettoepassingen aanzienlijk verbeteren.

Elektrolysers voor industriële toepassingen die momenteel op de markt zijn, kunnen niet eenvoudig worden in- en uitgeschakeld en vereisen een belasting van 20% of meer om een veilige werking te garanderen. Volledig flexibele elektrolysers bieden een aanzienlijk voordeel omdat ze de integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie op zee, in ons energiesysteem vergemakkelijken. Bij veel wind kunnen flexibele elektrolysers overtollige energie omzetten in waterstof en dit in een leidingnetwerk injecteren. Bij onvoldoende wind kunnen deze elektrolysers worden uitgeschakeld en worden klanten die op het leidingnetwerk zijn aangesloten, voorzien van opgeslagen of geïmporteerde waterstof.

“Onze technologieën vullen elkaar aan en samen kunnen we een beter product ontwikkelen dat op industriële schaal aan onze klanten kan worden geleverd, met VDL Groep als productiepartner”, aldus Mattijs Slee – CEO Battolyser Systems.

Europa is nog nooit zo afhankelijk geweest van energie-import als nu en moet zijn eigen hernieuwbare energiebronnen ontwikkelen. Deze fusie kan een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van een Europese waardeketen om onze eigen energietransitie te versnellen en producten wereldwijd te exporteren.

Willem van der Leegte, president-directeur van VDL Groep: “De bundeling van competenties resulteert in een veel sterkere positie om een ultramoderne, ‘made in Europe’ elektrolyser te ontwikkelen waarmee klanten op grote schaal concurrerende groene waterstof kunnen produceren. Dit is essentieel voor de succesvolle transitie naar een duurzame energievoorziening.”

De fusie is onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Investeringsbank en zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2025 van kracht worden. De aandeelhouders van Battolyser Systems en VDL Hydrogen Systems zullen de fusie op basis van gelijkheid financieren en zullen het bedrijf ook in de toekomst blijven steunen.

Foto: Mattijs Slee – Battolyser Systems (links) en Willem van der Leegte – VDL Groep (rechts)