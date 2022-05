Koninklijke BAM Groep nv kende in het eerste kwartaal van 2022 een sterke operationele prestatie, inclusief de afwikkeling van zeesluis IJmuiden (OpenIJ) en een buitengewone bijdrage van de ppsjoint venture. De kaspositie en orderportefeuille van BAM blijven solide. Voor 2022 verwacht BAM een verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge ten opzichte van de marge over geheel 2021 van 3,8 procent. BAM versnelt de klimaatdoelstellingen met zeven jaar.

Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep: ‘We zijn in het tweede jaar van ons driejarige strategische plan om een meer voorspelbaar, winstgevender en duurzamer bedrijf te vormen, en ik ben verheugd over de voortgang tot nu toe. Om onze vastberadenheid te onderstrepen om een koploper te blijven in onze branche op het gebied van duurzaamheid, hebben we doelstellingen bijgesteld om versneld onze CO2-uitstoot te verminderen.’

Sinds 2015 heeft BAM de CO2-intensiteit van scope 1 en 2 met 47 procent verminderd en heeft het de oorspronkelijke Science Based-reductiedoelstellingen voor 2030 vrijwel gerealiseerd. Daarom versnelt BAM de doelstellingen met zeven jaar en zet zich nu in voor:

50 procent reductie van de CO2-intensiteit in 2023 (vergeleken met 2015);

80 procent reductie van de CO2-intensiteit in 2026 (vergeleken met 2015).

Tevens heeft BAM de scope 3-emissievoetafdruk herzien ten opzichte van de niveaus gemeten in 2017. Na de volledigheid van de scope 3-beoordeling in de tussenliggende jaren te hebben verbeterd, streeft BAM nu naar een reductie van 50 procent in 2030 ten opzichte van 2019 (voorheen 20 procent reductie in 2030).