BAM Infra Nederland start GROENR om versneld duurzame doorbraken te realiseren. Zij stelt een duurzamer betonconcept met de naam GROENR BETON beschikbaar aan de markt. GROENR BETON is per direct verkrijgbaar bij betonleverancier Albeton onder de productnaam Reduxx. BAM verwacht dat GROENR BETON op korte termijn via meerdere leveranciers onder een eigen merknaam verkrijgbaar is.

Versneld doorbraken realiseren

BAM heeft het initiatief voor GROENR en GROENR BETON vandaag bekend gemaakt tijdens het Beton Event. Zij roept de betonsector op de krachten en expertise te bundelen om nieuwe duurzamer betonmengsels breed beschikbaar te maken in Nederland. Betonleverancier Albeton en de Betonvereniging hebben GROENR BETON inmiddels omarmd. Zij zijn ervan overtuigd dat samenwerking over de grenzen van de individuele bedrijven heen leidt tot beter en sneller resultaat richting het ontwikkelen van CO2-neutraal beton. Inmiddels zijn er vergevorderde gesprekken met meerdere andere betonleveranciers.

Dorien Staal, voorzitter Betonvereniging: “Om de ambities uit het Betonakkoord waar te maken, móeten we in de betonsector samenwerken als keten, maar ook als concurrenten. We hebben gezamenlijk de opdracht om de spreekwoordelijke ‘betonschaamte’ te overwinnen. Wij ondersteunen het initiatief van BAM voor GROENR. Het Beton Event vandaag is dé plek om de hele sector kennis te laten nemen van en op te roepen tot de ketenbrede samenwerking.”

Koplopersrol in verduurzamen sector

Het nieuwe duurzamere beton dat BAM als impuls voor GROENR beschikbaar stelt aan de markt bevat minder cement. Toepassing van het betonconcept leidt tot een reductie van 15 tot 20 procent CO2-uitstoot ten opzichte van traditionele mengsels. De eigenschappen van GROENR BETON zijn vergelijkbaar met die van traditioneel beton, waardoor het geschikt is voor vele toepassingen. Zo is het duurzamere betonconcept ook te gebruiken in combinatie met circulaire toeslagmaterialen. Aan het einde van de levenscyclus is GROENR BETON net zoals traditioneel beton herbruikbaar en klaar voor een nieuw leven. BAM heeft het betonconcept in diverse civiele bouwprojecten succesvol toegepast, zoals bij de fiets- en voetgangersbrug over de Groote Wielenplas in Rosmalen. Ook zijn er positieve ervaringen met het beton binnen de woning- en utiliteitsbouw.

Sander den Blanken, directeur Commercial Business Development BAM Infra Nederland: “Vanuit onze strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ willen we niet alleen onze eigen werkzaamheden verduurzamen, maar een koplopersrol nemen in het verduurzamen van de hele sector. Met GROENR roepen wij de sector op om samen te werken en kennis en expertise te delen om verduurzaming te versnellen. Als impuls stellen we ons nieuwe duurzamere GROENR BETON via diverse leveranciers beschikbaar voor iedereen. Wij zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking als sector versneld de doorbraken kunnen realiseren die nodig zijn om ons doel, het ontwikkelen van CO2-neutraal beton, te realiseren. Wij zijn blij dat de Betonvereniging ons initiatief omarmt, omdat zij hier als onafhankelijk kennisinstituut een belangrijke rol in kan vervullen.”

Eerste GROENR beton per direct beschikbaar

Beton- en prefableveranciers die zich bij GROENR BETON aansluiten, kunnen het duurzamere betonconcept onder hun eigen merknaam uitbrengen. Ze voeren daarbij

gaat leveren. Heimen Droog, algemeen directeur van Albeton: “Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal, maar tegelijkertijd door deze enorme omvang een materiaal met een grote CO2-footprint. Beton kunnen wij alleen verduurzamen door in de hele keten samen te werken. Albeton is dan ook trots een volgende stap te kunnen zetten met de levering van GROENR BETON.”

BAM verwacht dat GROENR BETON op korte termijn via meerdere leveranciers verkrijgbaar zal zijn.

Foto: Sander den Blanken (BAM), Maikel Jagroep (Betonvereniging), Dorien Staal (Betonvereniging) en Heimen Droog (Albeton) bekrachtigen GROENR BETON op het Betonevent.