Babyloop, dé circulaire verhuurservice voor premium babyproducten, introduceert een innovatief huur-koopmodel om de overstap naar huren makkelijker te maken. Ouders kunnen nu zonder risico een product eerst huren en later beslissen om het te kopen, waarbij de betaalde huur wordt verrekend met de aankoopprijs. Met deze Nederlandse primeur maakt BabyLoop het voor ouders nog laagdrempeliger om te kiezen voor het huren van babyproducten.

“We zien dat steeds meer ouders bewust kiezen voor duurzaam gebruik boven bezit,” vertelt Ilse Habraken, oprichter van Babyloop. “Tegelijkertijd merk ten we dat sommige ouders aarzelen om te huren omdat ze bang zijn dat kopen uiteindelijk voordeliger zou zijn,” vervolgt Habraken. “Met ons nieuwe huur-koopmodel nemen we die koudwatervrees weg en kunnen klanten vrijblijvend het huurconcept ervaren. Geen gedoe, geen risico, wél de voordelen. Dit sluit perfect aan bij onze missie om ouders op een duurzame manier te ontzorgen, zodat ze tijd en geld kunnen besteden aan wat echt belangrijk is; hun gezin.”

Hoe werkt het?

Huren zonder risico – Ouders kiezen een product en huren zolang als ze het nodig hebben.

Beslissen op eigen tempo – Bevalt het? Dan kan het product eenvoudig worden overgenomen tegen een eerlijke vooraf afgesproken prijs, waarbij de betaalde huur wordt verrekend.

Gemakkelijk retourneren – Geen interesse in aankoop? Dan wordt het product professioneel gereinigd en klaargemaakt voor een volgende familie.

Betaalbaar, betrouwbaar en zonder gedoe

Met dit model zet Babyloop een nieuwe standaard in de baby-industrie door de voordelen van nieuw en tweedehands te combineren, zonder de nadelen. Geen miskopen, geen gedoe – alleen topkwaliteit babyproducten, wanneer jij ze nodig hebt.

“Ouders hoeven zich niet langer zorgen te maken over grote uitgaven, opslagruimte of tweedehands onzekerheden. Wij zorgen voor een veilige, schone en betrouwbare ervaring – zonder gedoe. Ons model geeft ouders de controle: gebruik wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt,” aldus Habraken.

Het nieuwe huur-koopmodel geldt voor een breed scala aan babyproducten, waaronder co-sleepers, wipstoeltjes en kinderwagens.

Weg met de overvolle zolder!

Iedere ouder kent het: je huis staat in no time vol met babyspullen die je nauwelijks gebruikt. Babyloop biedt een slim alternatief: minder kopen, minder verspillen en tóch altijd het beste voor je baby. En dat zonder keuzestress.

Over Babyloop

Babyloop is hét circulaire platform voor babyproducten, en helpt zo ouders bewuste keuzes te maken zonder in te leveren op kwaliteit en gemak. Door producten meerdere levens te geven, verlaagt Babyloop de CO₂-uitstoot en draagt het bij aan een duurzamere toekomst voor de volgende generaties.