Meer dan 30 toonaangevende gecertificeerde B Corporations op vier continenten (waaronder Rituals en Weleda) hebben een nieuwe coalitie gevormd om de duurzaamheidsnormen van de schoonheidsindustrie te verbeteren door de B Corp Beauty Coalition op te richten. De coalitie heeft tot taak samenwerking en uitwisseling tussen bedrijven mogelijk te maken; betere praktijken te identificeren en te delen, verbeteringsacties uit te voeren en de resultaten daarvan te publiceren; consumenten te helpen gemakkelijker door de categorie te navigeren; en de schoonheidsindustrie te beïnvloeden om bredere veranderingen op gang te brengen die uiteindelijk haar sociale en ecologische voetafdruk kunnen verbeteren. De visie van de coalitie is om ‘schoonheid voor het goede’ te leveren.

“Als gecertificeerde B-ondernemingen die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van sociale en milieu-impact, zijn we ons steeds ongemakkelijker gaan voelen bij de sociale en milieuvoetafdruk van de schoonheidsindustrie en zijn we tot de conclusie gekomen dat onze respectieve solo-inspanningen om positieve verandering mogelijk te maken, kunnen worden versterkt door een partnerschap van wederzijdse betrokkenheid. Dus hebben we besloten om een coalitie te vormen om onze gecombineerde krachten te benutten en tastbare voordelen te leveren aan schoonheidsklanten, gemeenschappen, en de planeet die we delen” legt Davide Bollati uit, President van Davines, stichtend lid van de B Corp Beauty Coalition.

“Specifiek verbinden we ons ertoe om onze tijd en inspanningen te investeren in het verbeteren van vier belangrijke kwesties die iedereen en alles beïnvloeden: ingrediënt sourcing en duurzaamheid; groenere logistiek; verpakking verantwoordelijkheid; consistente en duidelijke externe messaging dat klanten kunnen begrijpen en vertrouwen. Het werk is al begonnen en we zullen meer gecertificeerde B Corps verwelkomen om hun talent en bijdrage toe te voegen naarmate we meer momentum krijgen”, voegt Shaun Russell toe, oprichter van Skandinavisk en medeoprichter van de B Corp Beauty Coalition.

Kara Peck, Senior Director of Strategy & Partnerships voor B Lab US/Canada, de non-profit organisatie achter de B Corp certificeringsmethode, zegt: “Het is zo hartverwarmend om te zien hoe deze visionaire B Corps hun krachten bundelen om de B Corp Beauty Coalition op te richten en om hun kennis en best practices met elkaar en de wereld te delen. Aangezien het bedrijfsleven als enige verantwoordelijk is voor een groot deel van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering en de systemische ongelijkheid waarmee we vandaag worden geconfronteerd, is dit soort innovatieve samenwerking precies wat de wereld van het bedrijfsleven nodig heeft. Het werk van de Coalitie zal de verschuiving van de schoonheids- en persoonlijke verzorgingsindustrie – en onze economie – naar een rechtvaardige, regeneratieve, nul-koolstof toekomst aanzienlijk versnellen.”

Katie Hill, Executive Director voor B Lab Europe voegde hieraan toe: “De B Corp Beauty Coalition brengt B Corps van over de hele wereld uit de schoonheids- en cosmetica-industrie samen om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals verantwoorde verpakkingen en groene toeleveringsketens. Toch heeft dit werk relevantie en reikwijdte voor veel meer dan hun eigen industrie, aangezien het fundamenteel gericht is op het bredere doel van bedrijven om complexe problemen aan te pakken. B Lab Europe ziet dit proactieve leiderschap van de individuen in B Corps als het effenen van de weg voor vele anderen in verschillende industrieën om dit voorbeeld te volgen:

De B Corp-beweging is immers gebouwd op de vooronderstelling dat het veranderen van de manier waarop bedrijven werken ten voordele van mens en planeet haalbaar is door samen te werken!”

Lees hier meer over het manifest van de B Corp Beauty Coalition te lezen en meer te weten te komen over de hieronder vertegenwoordigde leden.

Foto: Rituals winkel in Almere